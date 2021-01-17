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أهالي عفيف ينعون الشيخ "صالح بن فريج"

الخطيب بالمحافظة قرابة نصف قرن

نعى أهالي عفيف، شيخ المحافظة الأول العالِم الجليل صالح بن عبدالله بن فريج التميمي، بعد أن توفي، صباح اليوم، عن 99 عاماً، في منزله بالرياض.

وأمضى الشيخ "ابن فريج"، جُل حياته في محافظة عفيف إماماً وخطيباً لجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومفتياً دينياً لأهلها لقرابة نصف قرن من الزمن، بعد رحلة قضاها في سلك القضاء تنقل خلالها في مدن عدة بالمملكة.

"سبق" تتقدم بالتعازي والمواساة لأهل وأقارب الشيخ "ابن فريج"، ولطلابه وكل محبيه، ونسأل الله أن يُسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

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أهالي عفيف ينعون الشيخ "صالح بن فريج"
سبق

نعى أهالي عفيف، شيخ المحافظة الأول العالِم الجليل صالح بن عبدالله بن فريج التميمي، بعد أن توفي، صباح اليوم، عن 99 عاماً، في منزله بالرياض.

وأمضى الشيخ "ابن فريج"، جُل حياته في محافظة عفيف إماماً وخطيباً لجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومفتياً دينياً لأهلها لقرابة نصف قرن من الزمن، بعد رحلة قضاها في سلك القضاء تنقل خلالها في مدن عدة بالمملكة.

"سبق" تتقدم بالتعازي والمواساة لأهل وأقارب الشيخ "ابن فريج"، ولطلابه وكل محبيه، ونسأل الله أن يُسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
06:36 PM

أهالي عفيف ينعون الشيخ "صالح بن فريج"

الخطيب بالمحافظة قرابة نصف قرن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعى أهالي عفيف، شيخ المحافظة الأول العالِم الجليل صالح بن عبدالله بن فريج التميمي، بعد أن توفي، صباح اليوم، عن 99 عاماً، في منزله بالرياض.

وأمضى الشيخ "ابن فريج"، جُل حياته في محافظة عفيف إماماً وخطيباً لجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومفتياً دينياً لأهلها لقرابة نصف قرن من الزمن، بعد رحلة قضاها في سلك القضاء تنقل خلالها في مدن عدة بالمملكة.

"سبق" تتقدم بالتعازي والمواساة لأهل وأقارب الشيخ "ابن فريج"، ولطلابه وكل محبيه، ونسأل الله أن يُسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

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