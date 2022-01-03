النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زلزال خسائر الليرة.. تركيا تجبر المصدرين على تحويل ربع عائداتهم للعملة المحلية

يهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات أنقرة من العملات الأجنبية

في أحدث خطوات الحكومة لتعزيز احتياطاتها، ودعم العملة المحلية، طلبت تركيا من المصدرين اليوم الاثنين تحويل ربع عائداتهم إلى الليرة.

وذكرت سلطة النقد في مرسوم أن البنك المركزي التركي سيشتري 25 في المئة من إجمالي الدخل من صادرات السلع، طالما أن المصدرين يتلقون المدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، وفقًا لـ"بومبرغ".

ويهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية، من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.

ويأتي ذلك بعد عام من الخسائر الفادحة في الليرة التركية، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، خاصة بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة القياسي.

وتراجعت الليرة بنسبة 0.3 في المئة لتصل إلى 13.3430 للدولار الساعة الـ3:54 بعد ظهر اليوم في إسطنبول؛ لتعمق خسائر العام الماضي إلى ما يزيد قليلاً على 44 في المئة، وهو أكبر انخفاض من نوعه بين العملات الرئيسية التي تتابعها "بلومبرغ".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
زلزال خسائر الليرة.. تركيا تجبر المصدرين على تحويل ربع عائداتهم للعملة المحلية
سبق

في أحدث خطوات الحكومة لتعزيز احتياطاتها، ودعم العملة المحلية، طلبت تركيا من المصدرين اليوم الاثنين تحويل ربع عائداتهم إلى الليرة.

وذكرت سلطة النقد في مرسوم أن البنك المركزي التركي سيشتري 25 في المئة من إجمالي الدخل من صادرات السلع، طالما أن المصدرين يتلقون المدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، وفقًا لـ"بومبرغ".

ويهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية، من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.

ويأتي ذلك بعد عام من الخسائر الفادحة في الليرة التركية، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، خاصة بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة القياسي.

وتراجعت الليرة بنسبة 0.3 في المئة لتصل إلى 13.3430 للدولار الساعة الـ3:54 بعد ظهر اليوم في إسطنبول؛ لتعمق خسائر العام الماضي إلى ما يزيد قليلاً على 44 في المئة، وهو أكبر انخفاض من نوعه بين العملات الرئيسية التي تتابعها "بلومبرغ".

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:48 PM

زلزال خسائر الليرة.. تركيا تجبر المصدرين على تحويل ربع عائداتهم للعملة المحلية

يهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات أنقرة من العملات الأجنبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,675

في أحدث خطوات الحكومة لتعزيز احتياطاتها، ودعم العملة المحلية، طلبت تركيا من المصدرين اليوم الاثنين تحويل ربع عائداتهم إلى الليرة.

وذكرت سلطة النقد في مرسوم أن البنك المركزي التركي سيشتري 25 في المئة من إجمالي الدخل من صادرات السلع، طالما أن المصدرين يتلقون المدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، وفقًا لـ"بومبرغ".

ويهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية، من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.

ويأتي ذلك بعد عام من الخسائر الفادحة في الليرة التركية، التي فقدت ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، خاصة بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة القياسي.

وتراجعت الليرة بنسبة 0.3 في المئة لتصل إلى 13.3430 للدولار الساعة الـ3:54 بعد ظهر اليوم في إسطنبول؛ لتعمق خسائر العام الماضي إلى ما يزيد قليلاً على 44 في المئة، وهو أكبر انخفاض من نوعه بين العملات الرئيسية التي تتابعها "بلومبرغ".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,166
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,189
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة