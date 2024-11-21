"مدني نجران" يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

دعا للابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، وذلك على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تشير لتوقعات تعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يتأثر بها عدد من المناطق خلال الفترة القادمة من بينها منطقة نجران.



ودعت إلى اﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفادياً للصعق الكهربائي.



وشددت في الوقت نفسه على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.



وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن يحيى الألمعي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، عملت على اتخاذ كل الإجراءات لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية للقوى البشرية والآلية من خلال المتابعة المستمرة، وبرامج التدريب على رأس العمل.

كما جهزت كل الإدارات والمراكز وفرق الإنقاذ، والإنقاذ المائي والغواصين بمعدات الإنقاذ والغوص والقوارب؛ لمواجهة أي طارئ لا سمح الله، داعياً لأخذ الحيطة والحذر، ومتمنياً للجميع السلامة.