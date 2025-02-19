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والد الشهيد "مهدي دهل" لأمير جازان: جمعتني معكم معارك وطنية قبل 50 عاماً

خلال نقله تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف موسى بن محمد مهدي

جمعت الصدفة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بزميله في السلك العسكري، حينما كان أمير المنطقة برتبة ملازم بالقوات المسلحة قبل نحو 50 عاماً.

جاء ذلك خلال نقله تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف موسى بن محمد مهدي دهل أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

واستذكر والد الشهيد عدداً من المواقف البطولية لأمير منطقة جازان، حيث كان زميلاً له بالقوات المسلحة عام 1962، حيث جمعهما عدد من المعارك للدفاع عن الوطن، حيث كان ضابطاً في القوات البرية الملكية السعودية، وكان قائد سلاح المشاة برتبة لواء.

فيما نوّه الأمير محمد بن ناصر بالبطولات التي يسطرها جنود الوطن المخلصون في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية؛ لحفظ الأمن والدفاع عن أرض الوطن، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يمن على جنودنا المرابطين بعونه وحفظه ونصره وتأييده، وأن يتقبل الشهداء برحمته ومغفرته وفسيح جناته.

أمير جازان الشهيد العريف موسى بن محمد مهدي دهل

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والد الشهيد "مهدي دهل" لأمير جازان: جمعتني معكم معارك وطنية قبل 50 عاماً
سبق

جمعت الصدفة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بزميله في السلك العسكري، حينما كان أمير المنطقة برتبة ملازم بالقوات المسلحة قبل نحو 50 عاماً.

جاء ذلك خلال نقله تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف موسى بن محمد مهدي دهل أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

واستذكر والد الشهيد عدداً من المواقف البطولية لأمير منطقة جازان، حيث كان زميلاً له بالقوات المسلحة عام 1962، حيث جمعهما عدد من المعارك للدفاع عن الوطن، حيث كان ضابطاً في القوات البرية الملكية السعودية، وكان قائد سلاح المشاة برتبة لواء.

فيما نوّه الأمير محمد بن ناصر بالبطولات التي يسطرها جنود الوطن المخلصون في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية؛ لحفظ الأمن والدفاع عن أرض الوطن، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يمن على جنودنا المرابطين بعونه وحفظه ونصره وتأييده، وأن يتقبل الشهداء برحمته ومغفرته وفسيح جناته.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
06:17 PM

والد الشهيد "مهدي دهل" لأمير جازان: جمعتني معكم معارك وطنية قبل 50 عاماً

خلال نقله تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف موسى بن محمد مهدي

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فهد كاملي - جازان
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14,132

جمعت الصدفة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بزميله في السلك العسكري، حينما كان أمير المنطقة برتبة ملازم بالقوات المسلحة قبل نحو 50 عاماً.

جاء ذلك خلال نقله تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف موسى بن محمد مهدي دهل أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

واستذكر والد الشهيد عدداً من المواقف البطولية لأمير منطقة جازان، حيث كان زميلاً له بالقوات المسلحة عام 1962، حيث جمعهما عدد من المعارك للدفاع عن الوطن، حيث كان ضابطاً في القوات البرية الملكية السعودية، وكان قائد سلاح المشاة برتبة لواء.

فيما نوّه الأمير محمد بن ناصر بالبطولات التي يسطرها جنود الوطن المخلصون في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية؛ لحفظ الأمن والدفاع عن أرض الوطن، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يمن على جنودنا المرابطين بعونه وحفظه ونصره وتأييده، وأن يتقبل الشهداء برحمته ومغفرته وفسيح جناته.

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