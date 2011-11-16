نادي الإبل يوثق منقية "النايفات" لوزير الداخلية عبر منصة "سَمهّا" الإلكترونية

تشهد المنصة منافسة بين ملاك المنقيات خلال المزايدة لتوثيق أسماء منقياتهم

أعلن نادي الإبل رسمياً عن توثيق "النايفات" اسم منقية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية عبر منصة "سَمهّا" الإلكترونية. ‎

وتفصيلاً، تشهد منصة "سمّها" الإلكترونية منافسات قوية بين ملاك المنقيات والفرديات عن طريق المزايدة لتوثيق أسماء منقياتهم وفردياتهم بشكل رسمي عبر المنصة.



وكان نادي الإبل قد أعلن مساء أمس عن توثيق منقية "الشُّرف" لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشكل رسمي عبر منصة "سمّها" الإلكترونية.