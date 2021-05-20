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"هلال الباحة" يشارك في مبادرة "دمك حياة" بمحافظة بلجرشي

بالتعاون مع مستشفى الأمير مشاري.. ولاقت إقبالاً من موظفي الهيئة

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة- وبالتعاون مع مستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، ببنك الدم مبادرة (دمك حياة)، وذلك بمتابعة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، وبحضور مدير إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن الحملة لاقت إقبالاً من موظفي الهيئة للتبرع بالدم.

وثمّن مدير عام الفرع بالمنطقة دور الحملة وأهدافها النبيلة وكذلك مبادرة منسوبي الهيئة والمتطوعين في المشاركة لتفاعلهم ومشاركتهم مع هذه الحملة بالتبرع بالدم.

وقدم "الغامدي" الشكر لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي وقسم بنك الدم التابع له على الجهود المبذولة لتسهيل مهمة المتبرعين المشاركين في التبرع، داعيًا الجميع للمبادرة بالتبرع لما له من فوائد على صحة المتبرع وإنقاذ من يحتاج إلى الدم في الأوقات الحرجة.

الهلال الأحمر الباحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"هلال الباحة" يشارك في مبادرة "دمك حياة" بمحافظة بلجرشي
سبق

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة- وبالتعاون مع مستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، ببنك الدم مبادرة (دمك حياة)، وذلك بمتابعة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، وبحضور مدير إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن الحملة لاقت إقبالاً من موظفي الهيئة للتبرع بالدم.

وثمّن مدير عام الفرع بالمنطقة دور الحملة وأهدافها النبيلة وكذلك مبادرة منسوبي الهيئة والمتطوعين في المشاركة لتفاعلهم ومشاركتهم مع هذه الحملة بالتبرع بالدم.

وقدم "الغامدي" الشكر لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي وقسم بنك الدم التابع له على الجهود المبذولة لتسهيل مهمة المتبرعين المشاركين في التبرع، داعيًا الجميع للمبادرة بالتبرع لما له من فوائد على صحة المتبرع وإنقاذ من يحتاج إلى الدم في الأوقات الحرجة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
10:49 PM

"هلال الباحة" يشارك في مبادرة "دمك حياة" بمحافظة بلجرشي

بالتعاون مع مستشفى الأمير مشاري.. ولاقت إقبالاً من موظفي الهيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة- وبالتعاون مع مستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، ببنك الدم مبادرة (دمك حياة)، وذلك بمتابعة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، وبحضور مدير إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن الحملة لاقت إقبالاً من موظفي الهيئة للتبرع بالدم.

وثمّن مدير عام الفرع بالمنطقة دور الحملة وأهدافها النبيلة وكذلك مبادرة منسوبي الهيئة والمتطوعين في المشاركة لتفاعلهم ومشاركتهم مع هذه الحملة بالتبرع بالدم.

وقدم "الغامدي" الشكر لمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي وقسم بنك الدم التابع له على الجهود المبذولة لتسهيل مهمة المتبرعين المشاركين في التبرع، داعيًا الجميع للمبادرة بالتبرع لما له من فوائد على صحة المتبرع وإنقاذ من يحتاج إلى الدم في الأوقات الحرجة.

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