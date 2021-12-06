عائض القرفي: جائزة التميز بجامعة الملك خالد تتويج للجهد وتجسيد للاهتمام

بعد حصوله عليها في نسختها السابعة

حصل مدير مكتب وكيل جامعة الملك خالد عائض بن أحمد القرفي، على المركز الثاني لجائزة الجامعة للتميز في نسختها السابعة في فرع الموظف المتميز، وذلك نظير ما قام به من جهود وتميز في عمله.

ويعد "القرفي" من الكوادر البارزة في الجامعة التي حرصت على أداء المهام الوظيفية بكفاءة وتميز ومهنية عالية، وقد حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية الأعمال بالجامعة وهو على رأس العمل، سعيًا منه إلى تطوير ذاته ورفع مستوى الأداء الوظيفي لديه.

وشارك "القرفي" في عدد من اللجان، كما أسهم في تنظيم عدد من ورش العمل والمعارض والبرامج الصحية والتوعوية والتثقيفية لأكثر من خمس سنوات، وتقديم عدد من المبادرات النوعية، إضافة لالتحاقه بالكثير من الدورات التطويرية داخل المملكة وخارجها.

ونال "القرفي" خلال مسيرته الوظيفية العديد من شهادات الشكر والتكريم من داخل الجامعة وخارجها، متوجًا ذلك بتحقيق جائزة الجامعة للتميز.

وأكد "القرفي" أن العمل الدؤوب والإخلاص وبذل المزيد من الجهد ستؤدي بلا شك إلى حصد نتائج ذات قيمة عالية، مشيرًا إلى أن جائزة التميز بجامعة الملك خالد تعد من أهم المحفزات والوسائل الداعمة التي تجسد اهتمام الجامعة البالغ بكوادرها.