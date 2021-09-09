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المغرب تسجل 3451 إصابة جديدة بكورونا و900 حالة بلبنان

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 3451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 896913 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 74 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 13370 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 844489 حالة.

لبنان

سجّلت لبنان 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 611097 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8157 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجل 3451 إصابة جديدة بكورونا و900 حالة بلبنان
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 3451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 896913 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 74 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 13370 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 844489 حالة.

لبنان

سجّلت لبنان 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 611097 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8157 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
08:01 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
03:12 AM

المغرب تسجل 3451 إصابة جديدة بكورونا و900 حالة بلبنان

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 3451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 896913 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 74 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 13370 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 844489 حالة.

لبنان

سجّلت لبنان 900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 611097 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8157 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.

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