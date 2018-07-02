النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

هجوم فاشل يكلف الحوثيين مقتل أكثر من 20 انقلابيًّا بالجوف

حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش اليمني بجبهة حام الأسفل بـ"المتون"

قتل أكثر من 20 عنصرًا حوثيًّا وجرح آخرون بعد هجوم فاشل على أحد مواقع الجيش اليمني في محافظة الجوف الليلة الماضية.

كما أحبطت قوات الجيش اليمني هجومًا للميليشيا الانقلابية في جبهة حام بمديرية المتون غربي محافظة الجوف، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن مواجهات عنيفة اندلعت مساء أمس واستمرت لساعات، إثر محاولة عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش بجبهة حام الأسفل بمديرية المتون.

وأضاف: أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش استهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هجوم فاشل يكلف الحوثيين مقتل أكثر من 20 انقلابيًّا بالجوف
سبق

قتل أكثر من 20 عنصرًا حوثيًّا وجرح آخرون بعد هجوم فاشل على أحد مواقع الجيش اليمني في محافظة الجوف الليلة الماضية.

كما أحبطت قوات الجيش اليمني هجومًا للميليشيا الانقلابية في جبهة حام بمديرية المتون غربي محافظة الجوف، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن مواجهات عنيفة اندلعت مساء أمس واستمرت لساعات، إثر محاولة عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش بجبهة حام الأسفل بمديرية المتون.

وأضاف: أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش استهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
07:35 PM

هجوم فاشل يكلف الحوثيين مقتل أكثر من 20 انقلابيًّا بالجوف

حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش اليمني بجبهة حام الأسفل بـ"المتون"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,389

قتل أكثر من 20 عنصرًا حوثيًّا وجرح آخرون بعد هجوم فاشل على أحد مواقع الجيش اليمني في محافظة الجوف الليلة الماضية.

كما أحبطت قوات الجيش اليمني هجومًا للميليشيا الانقلابية في جبهة حام بمديرية المتون غربي محافظة الجوف، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن مواجهات عنيفة اندلعت مساء أمس واستمرت لساعات، إثر محاولة عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش بجبهة حام الأسفل بمديرية المتون.

وأضاف: أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش استهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,540
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,052
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,368

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة