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فيديو حرق الشجرة المعمرة .. غضب ومطالب وبلدية القويعية تتدخل

دعوات لضبط الجناة تبعها شكر للدفاع المدني وكل الجهات المشاركة

أثار حرق شجرة معمرة يزيد عمرها على 100 عام في محافظة القويعية غضب السعوديين، عقب إقدام مجهولين أمس الإثنين، على حرقها والعبث بها.

وطالب المغرّدون السعوديون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات المختصة، بضرورة الإيقاع بالجناة ومحاسبتهم على حرق شجرة "طلح" معمّرة.

وعرض النشطاء السعوديون المهتمون بالبيئة في المملكة مقطع فيديو وقد اشتعلت النيران في أسفل جذعها؛ حيث شارفت على السقوط.

من جانبها، تدخلت بلدية القويعية وقامت بمعالجة وضع الشجرة التي تم العبث بها في أحد أودية المحافظة، وشكر المتابعون بلدية القويعية والدفاع المدني وكل الجهات التي تدخلت بشكل سريع للمحافظة على الشجرة المعمرة وبيئة المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو حرق الشجرة المعمرة .. غضب ومطالب وبلدية القويعية تتدخل
سبق

أثار حرق شجرة معمرة يزيد عمرها على 100 عام في محافظة القويعية غضب السعوديين، عقب إقدام مجهولين أمس الإثنين، على حرقها والعبث بها.

وطالب المغرّدون السعوديون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات المختصة، بضرورة الإيقاع بالجناة ومحاسبتهم على حرق شجرة "طلح" معمّرة.

وعرض النشطاء السعوديون المهتمون بالبيئة في المملكة مقطع فيديو وقد اشتعلت النيران في أسفل جذعها؛ حيث شارفت على السقوط.

من جانبها، تدخلت بلدية القويعية وقامت بمعالجة وضع الشجرة التي تم العبث بها في أحد أودية المحافظة، وشكر المتابعون بلدية القويعية والدفاع المدني وكل الجهات التي تدخلت بشكل سريع للمحافظة على الشجرة المعمرة وبيئة المنطقة.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
01:18 PM

فيديو حرق الشجرة المعمرة .. غضب ومطالب وبلدية القويعية تتدخل

دعوات لضبط الجناة تبعها شكر للدفاع المدني وكل الجهات المشاركة

A A A
خالد علي - الرياض
12
11,740

أثار حرق شجرة معمرة يزيد عمرها على 100 عام في محافظة القويعية غضب السعوديين، عقب إقدام مجهولين أمس الإثنين، على حرقها والعبث بها.

وطالب المغرّدون السعوديون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات المختصة، بضرورة الإيقاع بالجناة ومحاسبتهم على حرق شجرة "طلح" معمّرة.

وعرض النشطاء السعوديون المهتمون بالبيئة في المملكة مقطع فيديو وقد اشتعلت النيران في أسفل جذعها؛ حيث شارفت على السقوط.

من جانبها، تدخلت بلدية القويعية وقامت بمعالجة وضع الشجرة التي تم العبث بها في أحد أودية المحافظة، وشكر المتابعون بلدية القويعية والدفاع المدني وكل الجهات التي تدخلت بشكل سريع للمحافظة على الشجرة المعمرة وبيئة المنطقة.

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