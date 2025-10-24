اليمن.. "الحوثي" يغلق المستشفيات في حجة ويخصصها لجرحاه

"التحالف" ضرب تجمعاتهم بمديرية الصفراء وقتل عدد من مقاتليهم

أغلقت مليشيا الحوثي عدداً من المستشفيات بمحافظة حجة، والتي تمولها مجموعة "أطباء بلا حدود"، وتمنع المرضى من الاستفادة منه؛ وذلك لاستقبال جرحاها القادمين من جبهة حيران شمالي المحافظة المتزايدة أعدادهم؛ جراء المواجهات المحتدمة.

وكانت قد أفشلت ضربات طيران التحالف، اليوم، مخططات حوثية أثناء محاولتها شنّ هجوم مباغت على أحد المواقع المحررة بمديرية الصفراء بصعدة.

وقالت مصادر عسكرية: إن طيران التحالف استهدف اليوم تجمعات كانت تنوي شنّ هجوم مباغت على المناطق المحررة بمديرية الصفراء، حيث تمكّنت من قتل عدد كبير منهم، فيما لاذ عناصر منهم بالفرار، تاركين جثامين عناصرهم.