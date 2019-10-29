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محافظ حفر الباطن يعزي أسر المتوفين جراء الأمطار التي شهدتها المحافظة

نقل تعازي أمير المنطقة ونائبه.. سائلاً الله لهم بالمغفرة والرحمة

نقل الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن تعازي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة لأسر المتوفين جراء الأمطار والرياح المصاحبة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

وقدم المحافظ تعازيه لأسر المتوفين، سائلاً الله لهم المغفرة والرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.

حفر الباطن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ حفر الباطن يعزي أسر المتوفين جراء الأمطار التي شهدتها المحافظة
سبق

نقل الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن تعازي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة لأسر المتوفين جراء الأمطار والرياح المصاحبة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

وقدم المحافظ تعازيه لأسر المتوفين، سائلاً الله لهم المغفرة والرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:52 PM

محافظ حفر الباطن يعزي أسر المتوفين جراء الأمطار التي شهدتها المحافظة

نقل تعازي أمير المنطقة ونائبه.. سائلاً الله لهم بالمغفرة والرحمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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نقل الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن تعازي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة لأسر المتوفين جراء الأمطار والرياح المصاحبة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

وقدم المحافظ تعازيه لأسر المتوفين، سائلاً الله لهم المغفرة والرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.

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