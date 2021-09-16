"الداخلية": عقوبة تكرار مخالفة الإجراءات الوقائية من كورونا تصل إلى 100 ألف ريال
تشمل عدم الالتزام بالتباعد ورفض قياس الحرارة عند دخول مقار القطاعَيْن العام والخاص
أكدت وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعَيْن العام والخاص، يُعدُّ مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن عقوبة مخالفة هذه الإجراءات تبدأ بألف ريال، وتُضاعَف العقوبة الموقعة عند التكرار، وتصل إلى 100 ألف ريال.
"الداخلية": عقوبة تكرار مخالفة الإجراءات الوقائية من كورونا تصل إلى 100 ألف ريال
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-16
أكدت وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعَيْن العام والخاص، يُعدُّ مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن عقوبة مخالفة هذه الإجراءات تبدأ بألف ريال، وتُضاعَف العقوبة الموقعة عند التكرار، وتصل إلى 100 ألف ريال.
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
12:43 AM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
03:30 PM
"الداخلية": عقوبة تكرار مخالفة الإجراءات الوقائية من كورونا تصل إلى 100 ألف ريال
تشمل عدم الالتزام بالتباعد ورفض قياس الحرارة عند دخول مقار القطاعَيْن العام والخاص
أكدت وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعَيْن العام والخاص، يُعدُّ مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن عقوبة مخالفة هذه الإجراءات تبدأ بألف ريال، وتُضاعَف العقوبة الموقعة عند التكرار، وتصل إلى 100 ألف ريال.