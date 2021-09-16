"الداخلية": عقوبة تكرار مخالفة الإجراءات الوقائية من كورونا تصل إلى 100 ألف ريال

تشمل عدم الالتزام بالتباعد ورفض قياس الحرارة عند دخول مقار القطاعَيْن العام والخاص

أكدت وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعَيْن العام والخاص، يُعدُّ مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن عقوبة مخالفة هذه الإجراءات تبدأ بألف ريال، وتُضاعَف العقوبة الموقعة عند التكرار، وتصل إلى 100 ألف ريال.