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"الداخلية": عقوبة تكرار مخالفة الإجراءات الوقائية من كورونا تصل إلى 100 ألف ريال

تشمل عدم الالتزام بالتباعد ورفض قياس الحرارة عند دخول مقار القطاعَيْن العام والخاص

أكدت وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعَيْن العام والخاص، يُعدُّ مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن عقوبة مخالفة هذه الإجراءات تبدأ بألف ريال، وتُضاعَف العقوبة الموقعة عند التكرار، وتصل إلى 100 ألف ريال.

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"الداخلية": عقوبة تكرار مخالفة الإجراءات الوقائية من كورونا تصل إلى 100 ألف ريال
سبق

أكدت وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعَيْن العام والخاص، يُعدُّ مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن عقوبة مخالفة هذه الإجراءات تبدأ بألف ريال، وتُضاعَف العقوبة الموقعة عند التكرار، وتصل إلى 100 ألف ريال.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
12:43 AM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
03:30 PM

"الداخلية": عقوبة تكرار مخالفة الإجراءات الوقائية من كورونا تصل إلى 100 ألف ريال

تشمل عدم الالتزام بالتباعد ورفض قياس الحرارة عند دخول مقار القطاعَيْن العام والخاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,258

أكدت وزارة الداخلية أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعَيْن العام والخاص، يُعدُّ مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن عقوبة مخالفة هذه الإجراءات تبدأ بألف ريال، وتُضاعَف العقوبة الموقعة عند التكرار، وتصل إلى 100 ألف ريال.

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