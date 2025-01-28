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طالع الشتاء الخامس "نجم البلدة" يبدأ غداً الجمعة.. مدته 13 يوماً

يزداد فيه البرد.. نهاره يزيد وليله ينقص

يبدأ النجم الثاني من نجوم الشبط وهو "البلدة"، الطالع الخامس من طوالع الشتاء يوم غدٍ الجمعة، ومدته 13 يوماً.

وأوضح خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن طالع البلدة ستة كواكب مستديرة خفيفة أولهُ محرق وآخره مورق، وتستمر فيه زيادة النهار ونقصان الليل، ويعتبر أفضل وقت لزراعة البرسيم.

وأشار الحصيني إلى أنهُ يزرع فيه البطيخ والقطن وتنقل في آخره أفراخ النخيل، الثلاثة الأيام الأخيرة منه جزء من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار، حيث يقول سجع العرب "إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، وأكلت القشدة، وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهده"، مؤكداً أن فيه يشتد البرد خاصةً إذا ما هبت فيه رياح سيبرية أو قطبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طالع الشتاء الخامس "نجم البلدة" يبدأ غداً الجمعة.. مدته 13 يوماً
سبق

يبدأ النجم الثاني من نجوم الشبط وهو "البلدة"، الطالع الخامس من طوالع الشتاء يوم غدٍ الجمعة، ومدته 13 يوماً.

وأوضح خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن طالع البلدة ستة كواكب مستديرة خفيفة أولهُ محرق وآخره مورق، وتستمر فيه زيادة النهار ونقصان الليل، ويعتبر أفضل وقت لزراعة البرسيم.

وأشار الحصيني إلى أنهُ يزرع فيه البطيخ والقطن وتنقل في آخره أفراخ النخيل، الثلاثة الأيام الأخيرة منه جزء من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار، حيث يقول سجع العرب "إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، وأكلت القشدة، وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهده"، مؤكداً أن فيه يشتد البرد خاصةً إذا ما هبت فيه رياح سيبرية أو قطبية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
08:12 PM

طالع الشتاء الخامس "نجم البلدة" يبدأ غداً الجمعة.. مدته 13 يوماً

يزداد فيه البرد.. نهاره يزيد وليله ينقص

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فهد العتيبي - الرياض
2
9,798

يبدأ النجم الثاني من نجوم الشبط وهو "البلدة"، الطالع الخامس من طوالع الشتاء يوم غدٍ الجمعة، ومدته 13 يوماً.

وأوضح خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن طالع البلدة ستة كواكب مستديرة خفيفة أولهُ محرق وآخره مورق، وتستمر فيه زيادة النهار ونقصان الليل، ويعتبر أفضل وقت لزراعة البرسيم.

وأشار الحصيني إلى أنهُ يزرع فيه البطيخ والقطن وتنقل في آخره أفراخ النخيل، الثلاثة الأيام الأخيرة منه جزء من بذرة (الست) الصالحة لزراعة جميع الأشجار، حيث يقول سجع العرب "إذا طلعت البلدة، حممت الجعدة، وأكلت القشدة، وأخذت الشيخ الرعدة، وقيل للبرد اهده"، مؤكداً أن فيه يشتد البرد خاصةً إذا ما هبت فيه رياح سيبرية أو قطبية.

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