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بالصور.. هكذا استعد "تعليم مكة" لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة للعودة الحضورية

تجهيز 8500 فصل دراسي في 800 مدرسة وإطلاق الهوية البصرية الموحدة

شكّلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ثلاث لجان للمتابعة الميدانية والإشرافية للعودة الحضورية لمدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، تمثلت في لجنة إشرافية على مستوى الإدارة، ولجنة تنفيذية على مستوى مكاتب التعليم، ولجنة تشغيلية في كل مدرسة.

وجهّزت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة مدارسها منذ وقت مبكر لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بتجهيز 8500 فصل دراسي في 800 مدرسة، وإطلاق الهوية البصرية الموحدة في جميع المدارس تحت شعار "عودة آمنة مبهجة"، مع تهيئة المدارس بمسارات ملونة في أرضيتها لتحرك الطلبة من وإلى الفصول بكل أمان وسلامة، كما تم تجهيز المدارس بالمعقمات والكمامات في كل فصل دراسي، إضافة إلى رسومات مبهجة وهدايا وملصقات وبطاقات تهنئة بالعودة، وتهيئة العيادات الطبية وغرف العزل لاستخدامها عند الحاجة.

ونفّذ 442 موجهًا وموجهة طلابية خطة العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، بالإضافة إلى الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية عبر الهاتف الإرشادي.

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بالصور.. هكذا استعد "تعليم مكة" لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة للعودة الحضورية
سبق

شكّلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ثلاث لجان للمتابعة الميدانية والإشرافية للعودة الحضورية لمدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، تمثلت في لجنة إشرافية على مستوى الإدارة، ولجنة تنفيذية على مستوى مكاتب التعليم، ولجنة تشغيلية في كل مدرسة.

وجهّزت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة مدارسها منذ وقت مبكر لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بتجهيز 8500 فصل دراسي في 800 مدرسة، وإطلاق الهوية البصرية الموحدة في جميع المدارس تحت شعار "عودة آمنة مبهجة"، مع تهيئة المدارس بمسارات ملونة في أرضيتها لتحرك الطلبة من وإلى الفصول بكل أمان وسلامة، كما تم تجهيز المدارس بالمعقمات والكمامات في كل فصل دراسي، إضافة إلى رسومات مبهجة وهدايا وملصقات وبطاقات تهنئة بالعودة، وتهيئة العيادات الطبية وغرف العزل لاستخدامها عند الحاجة.

ونفّذ 442 موجهًا وموجهة طلابية خطة العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، بالإضافة إلى الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية عبر الهاتف الإرشادي.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
11:09 AM

بالصور.. هكذا استعد "تعليم مكة" لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة للعودة الحضورية

تجهيز 8500 فصل دراسي في 800 مدرسة وإطلاق الهوية البصرية الموحدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,400

شكّلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ثلاث لجان للمتابعة الميدانية والإشرافية للعودة الحضورية لمدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، تمثلت في لجنة إشرافية على مستوى الإدارة، ولجنة تنفيذية على مستوى مكاتب التعليم، ولجنة تشغيلية في كل مدرسة.

وجهّزت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة مدارسها منذ وقت مبكر لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بتجهيز 8500 فصل دراسي في 800 مدرسة، وإطلاق الهوية البصرية الموحدة في جميع المدارس تحت شعار "عودة آمنة مبهجة"، مع تهيئة المدارس بمسارات ملونة في أرضيتها لتحرك الطلبة من وإلى الفصول بكل أمان وسلامة، كما تم تجهيز المدارس بالمعقمات والكمامات في كل فصل دراسي، إضافة إلى رسومات مبهجة وهدايا وملصقات وبطاقات تهنئة بالعودة، وتهيئة العيادات الطبية وغرف العزل لاستخدامها عند الحاجة.

ونفّذ 442 موجهًا وموجهة طلابية خطة العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، بالإضافة إلى الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية عبر الهاتف الإرشادي.

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