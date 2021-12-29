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"جمعية كنان" بشرورة تعتمد تشكيل مجلس إدارتها الجديد

"النهدي" رئيسًا و"الصيعري" نائبًا و"الهمامي" مسؤولًا ماليًا

عقدت الجمعية العمومية لجمعية المستودع الخيري بشرورة "كنان" اجتماعها الخاص لانتخاب أعضاء مجلس إدارتها في دورته الثانية، بحضور غالبية أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت ٧٤%.

حضر الاجتماع المشرف على إدارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بشرورة ومدير مركز التنمية الاجتماعية بشرورة؛ محمد بن علي النهدي.

وأسفر الاجتماع عن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية لدورته الثانية؛ وهم:
رئيس المجلس - يسلم بن مبخوت النهدي.
نائب الرئيس - الدكتور مبخوت بن عبدالله الصيعري.
المسؤول المالي - مبروك بن قايد الهمامي.
عضو - الشيخ سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري.
عضو - الشيخ سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري.
عضو - الشيخ صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد.
عضو - الشيخ خالد بن جمعان بن عجاج النهدي.
عضو - عبدالله بن ثابت النهدي.
عضو - مبخوت بن سعيد الصيعري.

وقدم أعضاء الجمعية العمومية ومدير مركز التنمية الاجتماعية الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته الأولى؛ على ما بذلوه وقدموه من جهود جليلة وإنجازات مميزة في خدمة الجمعية ومستفيديها.

كما قدموا التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، متمنين لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم القادمة لإدارة الجمعية، وثقتهم بمواصلة العمل المتميز الذي يرقى بالجمعية لآفاق أرحب.

كما قدم رئيس مجلس الإدارة يسلم النهدي شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى؛ على ما بذلوه من جهود وإنجازات مميزة. كما قدم التهنئة للأعضاء المنتخبين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم المقبلة.

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"جمعية كنان" بشرورة تعتمد تشكيل مجلس إدارتها الجديد
سبق

عقدت الجمعية العمومية لجمعية المستودع الخيري بشرورة "كنان" اجتماعها الخاص لانتخاب أعضاء مجلس إدارتها في دورته الثانية، بحضور غالبية أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت ٧٤%.

حضر الاجتماع المشرف على إدارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بشرورة ومدير مركز التنمية الاجتماعية بشرورة؛ محمد بن علي النهدي.

وأسفر الاجتماع عن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية لدورته الثانية؛ وهم:
رئيس المجلس - يسلم بن مبخوت النهدي.
نائب الرئيس - الدكتور مبخوت بن عبدالله الصيعري.
المسؤول المالي - مبروك بن قايد الهمامي.
عضو - الشيخ سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري.
عضو - الشيخ سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري.
عضو - الشيخ صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد.
عضو - الشيخ خالد بن جمعان بن عجاج النهدي.
عضو - عبدالله بن ثابت النهدي.
عضو - مبخوت بن سعيد الصيعري.

وقدم أعضاء الجمعية العمومية ومدير مركز التنمية الاجتماعية الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته الأولى؛ على ما بذلوه وقدموه من جهود جليلة وإنجازات مميزة في خدمة الجمعية ومستفيديها.

كما قدموا التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، متمنين لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم القادمة لإدارة الجمعية، وثقتهم بمواصلة العمل المتميز الذي يرقى بالجمعية لآفاق أرحب.

كما قدم رئيس مجلس الإدارة يسلم النهدي شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى؛ على ما بذلوه من جهود وإنجازات مميزة. كما قدم التهنئة للأعضاء المنتخبين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم المقبلة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
08:46 PM

"جمعية كنان" بشرورة تعتمد تشكيل مجلس إدارتها الجديد

"النهدي" رئيسًا و"الصيعري" نائبًا و"الهمامي" مسؤولًا ماليًا

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علي حفول - شرورة
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عقدت الجمعية العمومية لجمعية المستودع الخيري بشرورة "كنان" اجتماعها الخاص لانتخاب أعضاء مجلس إدارتها في دورته الثانية، بحضور غالبية أعضاء الجمعية العمومية بنسبة بلغت ٧٤%.

حضر الاجتماع المشرف على إدارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بشرورة ومدير مركز التنمية الاجتماعية بشرورة؛ محمد بن علي النهدي.

وأسفر الاجتماع عن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية لدورته الثانية؛ وهم:
رئيس المجلس - يسلم بن مبخوت النهدي.
نائب الرئيس - الدكتور مبخوت بن عبدالله الصيعري.
المسؤول المالي - مبروك بن قايد الهمامي.
عضو - الشيخ سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري.
عضو - الشيخ سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري.
عضو - الشيخ صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد.
عضو - الشيخ خالد بن جمعان بن عجاج النهدي.
عضو - عبدالله بن ثابت النهدي.
عضو - مبخوت بن سعيد الصيعري.

وقدم أعضاء الجمعية العمومية ومدير مركز التنمية الاجتماعية الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته الأولى؛ على ما بذلوه وقدموه من جهود جليلة وإنجازات مميزة في خدمة الجمعية ومستفيديها.

كما قدموا التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، متمنين لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم القادمة لإدارة الجمعية، وثقتهم بمواصلة العمل المتميز الذي يرقى بالجمعية لآفاق أرحب.

كما قدم رئيس مجلس الإدارة يسلم النهدي شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الأولى؛ على ما بذلوه من جهود وإنجازات مميزة. كما قدم التهنئة للأعضاء المنتخبين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم المقبلة.

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