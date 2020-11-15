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"الجزائية" تحدّد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على أحد المتهمين

المحكمة أكّدت أنه في حال عدم حضوره ستحكم في الدعوى غيابياً

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / بارق بن نزار بن حامد الشريف، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (1029850854)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 10 / 5 / 1440هـ وتاريخ 21 / 6 / 1440هـ وتاريخ 27 / 7 / 1440هـ وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ وتاريخ 25 / 11 / 1440هـ وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ وتاريخ 7 / 4 / 1441هـ وتاريخ 2 / 6 / 1441هـ وتاريخ 20 / 7 / 1441هـ وتاريخ 18 / 1 / 1442هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ، الساعة الثامنة والربع صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدّد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

المحكمة الجزائية المتخصصة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجزائية" تحدّد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على أحد المتهمين
سبق

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / بارق بن نزار بن حامد الشريف، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (1029850854)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 10 / 5 / 1440هـ وتاريخ 21 / 6 / 1440هـ وتاريخ 27 / 7 / 1440هـ وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ وتاريخ 25 / 11 / 1440هـ وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ وتاريخ 7 / 4 / 1441هـ وتاريخ 2 / 6 / 1441هـ وتاريخ 20 / 7 / 1441هـ وتاريخ 18 / 1 / 1442هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ، الساعة الثامنة والربع صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدّد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
01:12 PM

"الجزائية" تحدّد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على أحد المتهمين

المحكمة أكّدت أنه في حال عدم حضوره ستحكم في الدعوى غيابياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / بارق بن نزار بن حامد الشريف، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (1029850854)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 10 / 5 / 1440هـ وتاريخ 21 / 6 / 1440هـ وتاريخ 27 / 7 / 1440هـ وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ وتاريخ 25 / 11 / 1440هـ وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ وتاريخ 7 / 4 / 1441هـ وتاريخ 2 / 6 / 1441هـ وتاريخ 20 / 7 / 1441هـ وتاريخ 18 / 1 / 1442هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ، الساعة الثامنة والربع صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدّد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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