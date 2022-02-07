أجواء الإثنين في توقعات "الحصيني": رياح وهبات.. ولا تنسوا الدعاء

منتظرة على أجزاءٍ من المدينة المنوّرة والشرقية وشرق مكة المكرّمة

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، رياحاً متوسطة، وأحياناً هبات شبه قوية، وذلك حسب النماذج العددية للطقس، وقال: "لا تنسوا دعاء الرياح".

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن الهبات شبه القوية تكون على أجزاءٍ من المدينة النبوية والشرقية وشرق مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير، وشمال منطقة نجران، وأجزاءٍ من سلطنة عُمان واليمن.. إلا أن يصرفها الله.