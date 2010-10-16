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بهذه المناطق.. أجواء غير مستقرة بالسعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع

ستبقى تحت تأثير حالة محدودة من عدم الاستقرار بحسب موقع "طقس العرب "

توقَّع موقع "طقس العرب" أن يسود طقس مستقر وحار في أغلب مناطق السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع، باستثناء المنطقة الشمالية التي ستبقى تحت تأثير حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي؛ إذ تتكاثر إثرها غيوم متوسطة وعالية الارتفاع، وتهطل زخات متفرقة من الأمطار، تشمل كلاً من الجوف والحدود الشمالية.

وتوقَّع الموقع مؤشرات على كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد الأسبوع القادم؛ إذ تشير آخر مخرجات النماذج العددية المشغلة لدى طقس العرب إلى تحرُّك كتلة هوائية باردة نسبيًّا من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو مناطق بلاد الشام خلال مطلع الأسبوع القادم، وتصل تأثيراتها يوم الاثنين نحو شمال السعودية، وتكون على شكل انخفاض بدرجات الحرارة، يكون محسوسًا خاصة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بهذه المناطق.. أجواء غير مستقرة بالسعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع
سبق

توقَّع موقع "طقس العرب" أن يسود طقس مستقر وحار في أغلب مناطق السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع، باستثناء المنطقة الشمالية التي ستبقى تحت تأثير حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي؛ إذ تتكاثر إثرها غيوم متوسطة وعالية الارتفاع، وتهطل زخات متفرقة من الأمطار، تشمل كلاً من الجوف والحدود الشمالية.

وتوقَّع الموقع مؤشرات على كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد الأسبوع القادم؛ إذ تشير آخر مخرجات النماذج العددية المشغلة لدى طقس العرب إلى تحرُّك كتلة هوائية باردة نسبيًّا من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو مناطق بلاد الشام خلال مطلع الأسبوع القادم، وتصل تأثيراتها يوم الاثنين نحو شمال السعودية، وتكون على شكل انخفاض بدرجات الحرارة، يكون محسوسًا خاصة خلال ساعات الليل.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
11:51 PM

بهذه المناطق.. أجواء غير مستقرة بالسعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع

ستبقى تحت تأثير حالة محدودة من عدم الاستقرار بحسب موقع "طقس العرب "

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
6,684

توقَّع موقع "طقس العرب" أن يسود طقس مستقر وحار في أغلب مناطق السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع، باستثناء المنطقة الشمالية التي ستبقى تحت تأثير حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي؛ إذ تتكاثر إثرها غيوم متوسطة وعالية الارتفاع، وتهطل زخات متفرقة من الأمطار، تشمل كلاً من الجوف والحدود الشمالية.

وتوقَّع الموقع مؤشرات على كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد الأسبوع القادم؛ إذ تشير آخر مخرجات النماذج العددية المشغلة لدى طقس العرب إلى تحرُّك كتلة هوائية باردة نسبيًّا من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو مناطق بلاد الشام خلال مطلع الأسبوع القادم، وتصل تأثيراتها يوم الاثنين نحو شمال السعودية، وتكون على شكل انخفاض بدرجات الحرارة، يكون محسوسًا خاصة خلال ساعات الليل.

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