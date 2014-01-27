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"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض

بمساحة تتجاوز 877 ألف م2

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن الانتهاء من تطوير أربع أراضٍ خاضعة للرسوم من قِبل ملاكها في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز (877) ألف م2.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن الأراضي توفّر 1600 قطعة سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج مكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، وتُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المُطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016م.

وبيّن البرنامج أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد"، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المُطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يعود بالنفع على المواطنين أولاً ويسهم في زيادة المعروض العقاري، مشيراً إلى أن العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم طُورت خلال الفترة الماضية.

وأكد أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإنشاء مشاريع سكنية جديدة توفّر وحدات للمواطنين، بالإضافة إلى العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم ويجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً، مبيناً أن جزءاً من العوائد المُحصلة خلال الفترة الماضية صُرفت لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية حول المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية للبرنامج.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" استكمل التجهيزات النهائية لتطبيق الرسوم في مدن إضافية، مثل: (المدينة المنورة وحاضرة عسير) في نهاية 2020م، لتضاف إلى كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط : https://lands.housing.sa/ar.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض
سبق

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن الانتهاء من تطوير أربع أراضٍ خاضعة للرسوم من قِبل ملاكها في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز (877) ألف م2.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن الأراضي توفّر 1600 قطعة سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج مكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، وتُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المُطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016م.

وبيّن البرنامج أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد"، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المُطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يعود بالنفع على المواطنين أولاً ويسهم في زيادة المعروض العقاري، مشيراً إلى أن العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم طُورت خلال الفترة الماضية.

وأكد أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإنشاء مشاريع سكنية جديدة توفّر وحدات للمواطنين، بالإضافة إلى العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم ويجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً، مبيناً أن جزءاً من العوائد المُحصلة خلال الفترة الماضية صُرفت لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية حول المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية للبرنامج.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" استكمل التجهيزات النهائية لتطبيق الرسوم في مدن إضافية، مثل: (المدينة المنورة وحاضرة عسير) في نهاية 2020م، لتضاف إلى كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط : https://lands.housing.sa/ar.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
08:42 PM
اخر تعديل
27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
08:57 PM

"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 4 أراضٍ توفّر 1600 قطعة سكنية في الرياض

بمساحة تتجاوز 877 ألف م2

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن الانتهاء من تطوير أربع أراضٍ خاضعة للرسوم من قِبل ملاكها في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز (877) ألف م2.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن الأراضي توفّر 1600 قطعة سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج مكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، وتُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المُطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016م.

وبيّن البرنامج أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد"، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المُطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يعود بالنفع على المواطنين أولاً ويسهم في زيادة المعروض العقاري، مشيراً إلى أن العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم طُورت خلال الفترة الماضية.

وأكد أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإنشاء مشاريع سكنية جديدة توفّر وحدات للمواطنين، بالإضافة إلى العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم ويجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً، مبيناً أن جزءاً من العوائد المُحصلة خلال الفترة الماضية صُرفت لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية حول المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية للبرنامج.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" استكمل التجهيزات النهائية لتطبيق الرسوم في مدن إضافية، مثل: (المدينة المنورة وحاضرة عسير) في نهاية 2020م، لتضاف إلى كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط : https://lands.housing.sa/ar.

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