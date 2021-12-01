"لا تتلُ القرآن هنا.. هذا بلد مسيحي".. شاهد غضب راكب بريطاني

الشرطة البريطانية تحركت فور نشر فيديو المسلم

"لا تتلُ القرآن هنا.. هذا بلد مسيحي"، هكذا صرخ راكب بريطاني غاضبًا في شاب مسلم على أحد قطارات مترو لندن، مطالبًا الشاب بالتوقف لأنه يزعجه بالقراءة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد تم التقاط الفيديو الساعة 6.40 صباح يوم السبت 27 نوفمبر الماضي؛ وذلك على متن قطار مترو لندن بالقرب من محطة مونيمنت وسط العاصمة البريطانية.

"اسألني إن كنت أسمح لك بالتلاوة أم لا"

ويُظهر الفيديو رجلًا يتحدث غاضبًا بينما نسمع صوت شاب مسلم يقرأ القرآن الكريم بهدوء، يقول الراكب: "هذا بلد مسيحي وعلى المسلم التعامل بآدابنا والقيام بأي شيء حسب طريقتنا وأسلوبنا".

وبينما استمر الشاب في التلاوة، قال له الراكب الغاضب: "لن تقوم بذلك في المواصلات العامة حيث أجلس.. أنت حتى ليس لديك أدب لتسألني إن كنت أسمح لك بالتلاوة هنا أم لا".

فيجيب الراكب المسلم: "لست بحاجة إلى إذنك".

"اذهب وتقدم بشكوى"

ويرد الراكب الغاضب: "بل أنت بحاجة إلى إذني، لأنك تقتحم خصوصيتي في مساحتي"، ويشير الراكب المسلم، قائلًا: "أنت هناك على مقعدك وأنا هنا"، ويضيف المسلم: "إذا كان لديك أي مشكلة، اذهب وتقدم بشكوى".

فيقول الراكب الغاضب: "هل ترى أي شخص هنا من أي ديانة أخرى جالسًا يؤدي صلاة الصباح؟.. لا، هل تعلم لماذا؟.. لأنهم يحترمون الآخرين وهذه مشكلتك. ليس لديك أي احترام للآخرين".

ويرد عليه الراكب المسلم، قائلًا: "أنت رجل كبير السن، تعامل بقدر عمرك، فالأطفال فقط هم من يصرخون".

لكن يجيب المسافر الغاضب: "نعم، أنا رجل كبير، وأنا أخبرك أن ما تفعله هو انتهاك لمساحة الآخرين".

"لا تلمس مسلمًا"

يتابع: "لا أحد يقول لك توقف لأنهم حريصون للغاية على مشاعرك"، ويضيف ساخرًا وغاضبًا: "يا إلهي.. هذا مسلم.. لا تلمس مسلمًا.. لكن دعني أخبرك أن هذا بلد مسيحي، وعليك التعامل بآدابنا وأسلوبنا".

وفيما يواصل الراكب المسلم تلاوة القرآن، يضيف الرجل: "إذا كنت تريد أن تتلو القرآن، عليك أن تستيقظ مبكرًا بنصف ساعة وتقوم بذلك في منزلك. يمكنك التوجه نحو أي قبلة تريد".

هذا ما حدث

وتقول "الديلي ميل"، أنه بعد الواقعة، بث الراكب المسلم الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "لمن يتساءلون بشأن ما حدث؛ فإنني لم أكن أقرأ بصوت مرتفع، ولم أزعج أحدًا، كانت الساعة 6.40 صباحًا من صباح يوم السبت وهو إجازة، وكان القطار فارغًا بنسبة 70% تقريبًا".

أتمنى أن يدرك أخطاءه ويغيّر طريقته

ويضيف الراكب المسلم: "أعتقد أن لدى هذا الرجل مشكلة فيما يتعلق بالإسلام أو القرآن، وكان حديثه عن صوت التلاوة مبررًا للتعبير عن مشاعره، وليجعلني أتوقف عن القراءة؛ لأنه يعتقد أنه لا ينبغي السماح لنا بقراءة القرآن في مكان عام".

ويضيف الراكب المسلم: "كنتُ هادئًا وتمالكت نفسي والحمد لله؛ لكني أعتقد أن أفكار الرجل وأفعاله يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الآخرين، أتمنى أن يدرك أخطاءه ويغير طريقته. وفقه الله للصراط المستقيم".

الشرطة: نحقق في حادثة كراهية

وفور نشر الفيديو تحركت الشرطة، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شرطة النقل البريطانية، قوله: "نحن على علم بمقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر حادثة كراهية على متن أحد خطوط مترو الأنفاق الواقعة بين محطتي مايل إند ومونيمنت".

الشرطة: لا نتسامح مع هذا السلوك

وأضاف المتحدث باسم الشرطة: "يحقق الضباط في هذا الحادث بجدية، ولن يتم التسامح مع هذا السلوك على متن قطارات السكك الحديدية، ويمكن لأي شهود أو أي شخص لديه معلومات بشأن الحادث الاتصال بنا".