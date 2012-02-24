السجن 10 أعوام للعقل المدبر لـ"داعش" في ألمانيا

"أبو ولاء" اتهم بتمويل الإرهاب والتحضير لأعمال عنف

‬حكمت محكمة سيل الألمانية، اليوم الأربعاء، على العراقي أحمد عبدالعزيز عبدالله وشهرته "أبو ولاء"، الذي يعرف بأنه العقل المدبر لـ"داعش" الإرهابي في ألمانيا، بالسجن عشر سنوات ونصف.

وأدين "أبو ولاء" البالغ من العمر 37 عاماً، ووصل إلى ألمانيا في 2001، بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وتمويل الإرهاب والمساعدة في التحضير لأعمال عنيفة، وفقاً لـ"فرانس 24".

واتهم "عبدالله" بتجنيد الشباب وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق.

وقبضت الشرطة الألمانية على "أبو ولاء" وأربعة آخرين هم: حسن كيلينك، تركي الجنسية 51 عاما، وبوبان سيميونوفيكو، ألماني- صربي 31 عاماً، وحامل الجنسية الألمانية محمود عميرات، 28 عاماً، بالإضافة إلى أحمد فيفس يوسف، كاميروني الجنسية، 27عاما في نوفمبر 2016. وبدأت محاكمتهم في سبتمبر 2017

وبعد القبض عليه، أعلنت الشرطة الألمانية أن أعضاء شبكة "أبو ولاء" كانوا يجرون محادثات حول خطط لشن هجمات على منشآت خاصة بالشرطة.