النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السجن 10 أعوام للعقل المدبر لـ"داعش" في ألمانيا

"أبو ولاء" اتهم بتمويل الإرهاب والتحضير لأعمال عنف

‬حكمت محكمة سيل الألمانية، اليوم الأربعاء، على العراقي أحمد عبدالعزيز عبدالله وشهرته "أبو ولاء"، الذي يعرف بأنه العقل المدبر لـ"داعش" الإرهابي في ألمانيا، بالسجن عشر سنوات ونصف.

وأدين "أبو ولاء" البالغ من العمر 37 عاماً، ووصل إلى ألمانيا في 2001، بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وتمويل الإرهاب والمساعدة في التحضير لأعمال عنيفة، وفقاً لـ"فرانس 24".

واتهم "عبدالله" بتجنيد الشباب وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق.

وقبضت الشرطة الألمانية على "أبو ولاء" وأربعة آخرين هم: حسن كيلينك، تركي الجنسية 51 عاما، وبوبان سيميونوفيكو، ألماني- صربي 31 عاماً، وحامل الجنسية الألمانية محمود عميرات، 28 عاماً، بالإضافة إلى أحمد فيفس يوسف، كاميروني الجنسية، 27عاما في نوفمبر 2016. وبدأت محاكمتهم في سبتمبر 2017

وبعد القبض عليه، أعلنت الشرطة الألمانية أن أعضاء شبكة "أبو ولاء" كانوا يجرون محادثات حول خطط لشن هجمات على منشآت خاصة بالشرطة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السجن 10 أعوام للعقل المدبر لـ"داعش" في ألمانيا
سبق

‬حكمت محكمة سيل الألمانية، اليوم الأربعاء، على العراقي أحمد عبدالعزيز عبدالله وشهرته "أبو ولاء"، الذي يعرف بأنه العقل المدبر لـ"داعش" الإرهابي في ألمانيا، بالسجن عشر سنوات ونصف.

وأدين "أبو ولاء" البالغ من العمر 37 عاماً، ووصل إلى ألمانيا في 2001، بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وتمويل الإرهاب والمساعدة في التحضير لأعمال عنيفة، وفقاً لـ"فرانس 24".

واتهم "عبدالله" بتجنيد الشباب وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق.

وقبضت الشرطة الألمانية على "أبو ولاء" وأربعة آخرين هم: حسن كيلينك، تركي الجنسية 51 عاما، وبوبان سيميونوفيكو، ألماني- صربي 31 عاماً، وحامل الجنسية الألمانية محمود عميرات، 28 عاماً، بالإضافة إلى أحمد فيفس يوسف، كاميروني الجنسية، 27عاما في نوفمبر 2016. وبدأت محاكمتهم في سبتمبر 2017

وبعد القبض عليه، أعلنت الشرطة الألمانية أن أعضاء شبكة "أبو ولاء" كانوا يجرون محادثات حول خطط لشن هجمات على منشآت خاصة بالشرطة.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
04:57 PM

السجن 10 أعوام للعقل المدبر لـ"داعش" في ألمانيا

"أبو ولاء" اتهم بتمويل الإرهاب والتحضير لأعمال عنف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,597

‬حكمت محكمة سيل الألمانية، اليوم الأربعاء، على العراقي أحمد عبدالعزيز عبدالله وشهرته "أبو ولاء"، الذي يعرف بأنه العقل المدبر لـ"داعش" الإرهابي في ألمانيا، بالسجن عشر سنوات ونصف.

وأدين "أبو ولاء" البالغ من العمر 37 عاماً، ووصل إلى ألمانيا في 2001، بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وتمويل الإرهاب والمساعدة في التحضير لأعمال عنيفة، وفقاً لـ"فرانس 24".

واتهم "عبدالله" بتجنيد الشباب وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق.

وقبضت الشرطة الألمانية على "أبو ولاء" وأربعة آخرين هم: حسن كيلينك، تركي الجنسية 51 عاما، وبوبان سيميونوفيكو، ألماني- صربي 31 عاماً، وحامل الجنسية الألمانية محمود عميرات، 28 عاماً، بالإضافة إلى أحمد فيفس يوسف، كاميروني الجنسية، 27عاما في نوفمبر 2016. وبدأت محاكمتهم في سبتمبر 2017

وبعد القبض عليه، أعلنت الشرطة الألمانية أن أعضاء شبكة "أبو ولاء" كانوا يجرون محادثات حول خطط لشن هجمات على منشآت خاصة بالشرطة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,438
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,746
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,791

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة