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أنظار أهالي مكة تتجه نحو "قبة جدة" غدًا.. اعرف السبب

بمشاركة كافة الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع في المنطقة

تتجه أنظار أهالي منطقة مكة المكرمة بمحافظاتها الـ17 نحو قبة جدة، غدًا الأربعاء، حيث أسبوع الإمارة السنوي الذي يأتي لأول مرة، ويتم من خلاله توحيد ختام البرامج والفعاليات بمشاركة كافة الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع في المنطقة.

الأسبوع الذي أعلنت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة " #معرض_مشروعات_مكة_الرقمي " ويدشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ يبدأ غدًا الأربعاء تحت قبة جدة ويستمر أسبوعًا، ويشهد مسابقات في البرمجة والذكاء الاصطناعي ويسلط الضوء على مشاريع بناء الإنسان وتنمية المكان، ويحتفي بأبطال الصحة تقديرًا لدورهم في مواجهة كورونا، كما يستعرض منجزات التنمية خلال 14 عامًا.

وسيتم خلال الأسبوع لمحات عن مشاريع المنطقة في تنمية المكان، كما سيتم عرض مشاريع المنطقة الجاري تنفيذها والتي تمّ تنفيذها في محافظات المنطقة بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

بقي القول هنا: إن أسبوع الإمارة السنوي سيكون متاحًا لأهالي المنطقة والزوار اعتبارًا من بعد غد الخميس مع الأخذ في عين الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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أنظار أهالي مكة تتجه نحو "قبة جدة" غدًا.. اعرف السبب
سبق

تتجه أنظار أهالي منطقة مكة المكرمة بمحافظاتها الـ17 نحو قبة جدة، غدًا الأربعاء، حيث أسبوع الإمارة السنوي الذي يأتي لأول مرة، ويتم من خلاله توحيد ختام البرامج والفعاليات بمشاركة كافة الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع في المنطقة.

الأسبوع الذي أعلنت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة " #معرض_مشروعات_مكة_الرقمي " ويدشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ يبدأ غدًا الأربعاء تحت قبة جدة ويستمر أسبوعًا، ويشهد مسابقات في البرمجة والذكاء الاصطناعي ويسلط الضوء على مشاريع بناء الإنسان وتنمية المكان، ويحتفي بأبطال الصحة تقديرًا لدورهم في مواجهة كورونا، كما يستعرض منجزات التنمية خلال 14 عامًا.

وسيتم خلال الأسبوع لمحات عن مشاريع المنطقة في تنمية المكان، كما سيتم عرض مشاريع المنطقة الجاري تنفيذها والتي تمّ تنفيذها في محافظات المنطقة بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

بقي القول هنا: إن أسبوع الإمارة السنوي سيكون متاحًا لأهالي المنطقة والزوار اعتبارًا من بعد غد الخميس مع الأخذ في عين الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
04:21 PM

أنظار أهالي مكة تتجه نحو "قبة جدة" غدًا.. اعرف السبب

بمشاركة كافة الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع في المنطقة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
22,987

تتجه أنظار أهالي منطقة مكة المكرمة بمحافظاتها الـ17 نحو قبة جدة، غدًا الأربعاء، حيث أسبوع الإمارة السنوي الذي يأتي لأول مرة، ويتم من خلاله توحيد ختام البرامج والفعاليات بمشاركة كافة الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع في المنطقة.

الأسبوع الذي أعلنت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة " #معرض_مشروعات_مكة_الرقمي " ويدشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ يبدأ غدًا الأربعاء تحت قبة جدة ويستمر أسبوعًا، ويشهد مسابقات في البرمجة والذكاء الاصطناعي ويسلط الضوء على مشاريع بناء الإنسان وتنمية المكان، ويحتفي بأبطال الصحة تقديرًا لدورهم في مواجهة كورونا، كما يستعرض منجزات التنمية خلال 14 عامًا.

وسيتم خلال الأسبوع لمحات عن مشاريع المنطقة في تنمية المكان، كما سيتم عرض مشاريع المنطقة الجاري تنفيذها والتي تمّ تنفيذها في محافظات المنطقة بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

بقي القول هنا: إن أسبوع الإمارة السنوي سيكون متاحًا لأهالي المنطقة والزوار اعتبارًا من بعد غد الخميس مع الأخذ في عين الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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