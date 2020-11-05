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"الإسكان" لـ"سبق": مساحات فلل "سكني" على حسب عدد أفراد أسرتك

"البطي": جميع المشاريع تم التخطيط لها بناءً على حجم الطلب في المدينة

كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي في تصريح لـ"سبق" بأن مساحات الفلل في برنامج سكني يتم التخطيط لها بناءً على حجم الطلب في المدنية والقدرة الشرائية للمستفيدين وأيضًا أعداد العوائل، وهناك تنوع كبير في مساحات الوحدات السكنية لتناسب كل الفئات التي يستهدفها برنامج سكني، وهناك إقبال وطلب وشراء.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية، اليوم الخميس، مع إحدى الشركات الوطنية بحضور "سبق"، حيث بيّن البطي أن وزارة الإسكان وقّعت مع 85 مطورًا بالقطاع الخاص، وأكثر من 107 آلاف وحدة مفتوحة للبيع في مختلف مناطق المملكة.

وأكد المهندس البطي أن جميع المشاريع تم التخطيط لها بناءً على حجم الطلب في المدينة، والقدرة الشرائية للمستفيدين، وأعداد العوائل المستفيدة، كما أن هناك تنوعًا كبيرًا بالوحدات السكنية، إضافة إلى أن مشروع ضاحية الواجهة في الدمام هو من المشاريع التي أطلقناها بالشراكة مع القطاع الخاص ولقيت نجاحًا كبيرًا، والمرحلة الأولى أنجزت قبل نهاية العام، وبدأنا في المرحلة الثانية من المشروع لأكثر من 1200 وحدة سكنية، وهناك حجز كبير على المشاريع.

وأشار البطي إلى أن هذه المشاريع تعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة الوطنية للإسكان على تحقيقه، بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيدٍ من المشاريع المستقبلية ضمن شراكات نوعية مع المطوّرين العقاريين المؤهّلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء، بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج سكني في كافة مناطق المملكة.

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"الإسكان" لـ"سبق": مساحات فلل "سكني" على حسب عدد أفراد أسرتك
سبق

كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي في تصريح لـ"سبق" بأن مساحات الفلل في برنامج سكني يتم التخطيط لها بناءً على حجم الطلب في المدنية والقدرة الشرائية للمستفيدين وأيضًا أعداد العوائل، وهناك تنوع كبير في مساحات الوحدات السكنية لتناسب كل الفئات التي يستهدفها برنامج سكني، وهناك إقبال وطلب وشراء.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية، اليوم الخميس، مع إحدى الشركات الوطنية بحضور "سبق"، حيث بيّن البطي أن وزارة الإسكان وقّعت مع 85 مطورًا بالقطاع الخاص، وأكثر من 107 آلاف وحدة مفتوحة للبيع في مختلف مناطق المملكة.

وأكد المهندس البطي أن جميع المشاريع تم التخطيط لها بناءً على حجم الطلب في المدينة، والقدرة الشرائية للمستفيدين، وأعداد العوائل المستفيدة، كما أن هناك تنوعًا كبيرًا بالوحدات السكنية، إضافة إلى أن مشروع ضاحية الواجهة في الدمام هو من المشاريع التي أطلقناها بالشراكة مع القطاع الخاص ولقيت نجاحًا كبيرًا، والمرحلة الأولى أنجزت قبل نهاية العام، وبدأنا في المرحلة الثانية من المشروع لأكثر من 1200 وحدة سكنية، وهناك حجز كبير على المشاريع.

وأشار البطي إلى أن هذه المشاريع تعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة الوطنية للإسكان على تحقيقه، بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيدٍ من المشاريع المستقبلية ضمن شراكات نوعية مع المطوّرين العقاريين المؤهّلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء، بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج سكني في كافة مناطق المملكة.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
06:37 PM

"الإسكان" لـ"سبق": مساحات فلل "سكني" على حسب عدد أفراد أسرتك

"البطي": جميع المشاريع تم التخطيط لها بناءً على حجم الطلب في المدينة

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عبدالله السالم - الدمام
13
1,904

كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي في تصريح لـ"سبق" بأن مساحات الفلل في برنامج سكني يتم التخطيط لها بناءً على حجم الطلب في المدنية والقدرة الشرائية للمستفيدين وأيضًا أعداد العوائل، وهناك تنوع كبير في مساحات الوحدات السكنية لتناسب كل الفئات التي يستهدفها برنامج سكني، وهناك إقبال وطلب وشراء.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية، اليوم الخميس، مع إحدى الشركات الوطنية بحضور "سبق"، حيث بيّن البطي أن وزارة الإسكان وقّعت مع 85 مطورًا بالقطاع الخاص، وأكثر من 107 آلاف وحدة مفتوحة للبيع في مختلف مناطق المملكة.

وأكد المهندس البطي أن جميع المشاريع تم التخطيط لها بناءً على حجم الطلب في المدينة، والقدرة الشرائية للمستفيدين، وأعداد العوائل المستفيدة، كما أن هناك تنوعًا كبيرًا بالوحدات السكنية، إضافة إلى أن مشروع ضاحية الواجهة في الدمام هو من المشاريع التي أطلقناها بالشراكة مع القطاع الخاص ولقيت نجاحًا كبيرًا، والمرحلة الأولى أنجزت قبل نهاية العام، وبدأنا في المرحلة الثانية من المشروع لأكثر من 1200 وحدة سكنية، وهناك حجز كبير على المشاريع.

وأشار البطي إلى أن هذه المشاريع تعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة الوطنية للإسكان على تحقيقه، بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيدٍ من المشاريع المستقبلية ضمن شراكات نوعية مع المطوّرين العقاريين المؤهّلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء، بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج سكني في كافة مناطق المملكة.

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