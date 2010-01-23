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رسميًّا.. النصر والاتحاد يفشلان في الحصول على شهادة الكفاءة المالية

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة عدم منح أندية (الباطن -الاتفاق- الوحدة - الاتحاد - النصر) شهادة الكفاءة المالية بعد قرارها المعلن بتاريخ 9 يناير 2021 القاضي بمنحها مهلة إضافية للسداد، التي انتهت يوم الخميس الماضي.

وأصدرت وزارة الرياضة بيانًا إعلاميًّا، بثته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم السبت، قالت فيه: "إلحاقًا لقرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، المعلَن بتاريخ 7/ 1/ 2021م، والقاضي بعدم منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية (الباطن - الاتفاق -الوحدة - الاتحاد - النصر) بسبب عدم استيفائها المعايير الملزمة للحصول على الشهادة، وإلى قرارها المعلن بتاريخ 9/ 1/ 2021م، القاضي بإتاحة الفرصة للأندية الرياضية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد تحقيق المتطلبات المشار لها في نص القرار، فقد عقدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية اجتماعها اليوم السبت 10/ 6/ 1442هـ، الموافق 23/ 1/ 2021م، وقررت استنادًا إلى المادة رقم (11) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضة عدم منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية (الباطن - الاتفاق - الوحدة - الاتحاد - النصر) بسبب عدم تحقيق المتطلبات المشار لها بالقرار المعلن بتاريخ 9/ 1/ 2021م".

وزارة الرياضة الكفاءة المالية النصر الاتحاد الاتحاد السعودي لكرة القدم الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا.. النصر والاتحاد يفشلان في الحصول على شهادة الكفاءة المالية
سبق

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة عدم منح أندية (الباطن -الاتفاق- الوحدة - الاتحاد - النصر) شهادة الكفاءة المالية بعد قرارها المعلن بتاريخ 9 يناير 2021 القاضي بمنحها مهلة إضافية للسداد، التي انتهت يوم الخميس الماضي.

وأصدرت وزارة الرياضة بيانًا إعلاميًّا، بثته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم السبت، قالت فيه: "إلحاقًا لقرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، المعلَن بتاريخ 7/ 1/ 2021م، والقاضي بعدم منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية (الباطن - الاتفاق -الوحدة - الاتحاد - النصر) بسبب عدم استيفائها المعايير الملزمة للحصول على الشهادة، وإلى قرارها المعلن بتاريخ 9/ 1/ 2021م، القاضي بإتاحة الفرصة للأندية الرياضية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد تحقيق المتطلبات المشار لها في نص القرار، فقد عقدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية اجتماعها اليوم السبت 10/ 6/ 1442هـ، الموافق 23/ 1/ 2021م، وقررت استنادًا إلى المادة رقم (11) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضة عدم منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية (الباطن - الاتفاق - الوحدة - الاتحاد - النصر) بسبب عدم تحقيق المتطلبات المشار لها بالقرار المعلن بتاريخ 9/ 1/ 2021م".

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
08:21 PM

رسميًّا.. النصر والاتحاد يفشلان في الحصول على شهادة الكفاءة المالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة عدم منح أندية (الباطن -الاتفاق- الوحدة - الاتحاد - النصر) شهادة الكفاءة المالية بعد قرارها المعلن بتاريخ 9 يناير 2021 القاضي بمنحها مهلة إضافية للسداد، التي انتهت يوم الخميس الماضي.

وأصدرت وزارة الرياضة بيانًا إعلاميًّا، بثته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم السبت، قالت فيه: "إلحاقًا لقرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، المعلَن بتاريخ 7/ 1/ 2021م، والقاضي بعدم منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية (الباطن - الاتفاق -الوحدة - الاتحاد - النصر) بسبب عدم استيفائها المعايير الملزمة للحصول على الشهادة، وإلى قرارها المعلن بتاريخ 9/ 1/ 2021م، القاضي بإتاحة الفرصة للأندية الرياضية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد تحقيق المتطلبات المشار لها في نص القرار، فقد عقدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية اجتماعها اليوم السبت 10/ 6/ 1442هـ، الموافق 23/ 1/ 2021م، وقررت استنادًا إلى المادة رقم (11) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضة عدم منح شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية (الباطن - الاتفاق - الوحدة - الاتحاد - النصر) بسبب عدم تحقيق المتطلبات المشار لها بالقرار المعلن بتاريخ 9/ 1/ 2021م".

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