النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النيابة العامة": خرق أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي يوجب المُساءلة الجزائية

عقوبة المخالف غرامة مالية 200 ألف ريال والسجن حتى سنتين.. ونفسها لغير السعودي مع الإبعاد

قالت النيابة العامة إنه يُحظر مخالفة أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي الصادر عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، وخرق أي من ذلك يوجب المُساءلة الجزائية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تصل عقوبة من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها 200.000 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى سنتين".

وتابعت: "حال ارتكاب الواقعة من قبل غير السعودي يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه".

وأردفت: "إذا تكرر ارتكاب الواقعة تُضاعف العقوبة الموقعة في السابقة عنها".

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النيابة العامة": خرق أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي يوجب المُساءلة الجزائية
سبق

قالت النيابة العامة إنه يُحظر مخالفة أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي الصادر عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، وخرق أي من ذلك يوجب المُساءلة الجزائية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تصل عقوبة من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها 200.000 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى سنتين".

وتابعت: "حال ارتكاب الواقعة من قبل غير السعودي يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه".

وأردفت: "إذا تكرر ارتكاب الواقعة تُضاعف العقوبة الموقعة في السابقة عنها".

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
09:46 PM

"النيابة العامة": خرق أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي يوجب المُساءلة الجزائية

عقوبة المخالف غرامة مالية 200 ألف ريال والسجن حتى سنتين.. ونفسها لغير السعودي مع الإبعاد

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
457

قالت النيابة العامة إنه يُحظر مخالفة أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي الصادر عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، وخرق أي من ذلك يوجب المُساءلة الجزائية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تصل عقوبة من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها 200.000 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى سنتين".

وتابعت: "حال ارتكاب الواقعة من قبل غير السعودي يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه".

وأردفت: "إذا تكرر ارتكاب الواقعة تُضاعف العقوبة الموقعة في السابقة عنها".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,833
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة