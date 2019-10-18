النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السياحة" تكرّم العقيد "الثمالي" وتشيد بجهوده

كرّم رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف أحمد بن عقيل الخطيب، مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف بن خلف الله الثمالي، وذلك نظير الجهود المميزة التي قدمها لحفظ الأمن طيلة أيام "موسم الطائف" الذي أُقيم خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 31 أغسطس من العام 2019 م.

ويعد "الثمالي" من الكفاءات المتميزة في العمل الميداني والإداري، حيث شغل مناصب عدة شهدت التطوير في جودة العمل، ومن أبرزها مديرًا لشعبة الضبط الإداري.

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب شرطة الطائف العقيد شرف الثمالي الطائف

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"السياحة" تكرّم العقيد "الثمالي" وتشيد بجهوده
سبق

كرّم رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف أحمد بن عقيل الخطيب، مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف بن خلف الله الثمالي، وذلك نظير الجهود المميزة التي قدمها لحفظ الأمن طيلة أيام "موسم الطائف" الذي أُقيم خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 31 أغسطس من العام 2019 م.

ويعد "الثمالي" من الكفاءات المتميزة في العمل الميداني والإداري، حيث شغل مناصب عدة شهدت التطوير في جودة العمل، ومن أبرزها مديرًا لشعبة الضبط الإداري.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
01:55 AM
اخر تعديل
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
02:45 AM

"السياحة" تكرّم العقيد "الثمالي" وتشيد بجهوده

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
112

كرّم رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف أحمد بن عقيل الخطيب، مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف بن خلف الله الثمالي، وذلك نظير الجهود المميزة التي قدمها لحفظ الأمن طيلة أيام "موسم الطائف" الذي أُقيم خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 31 أغسطس من العام 2019 م.

ويعد "الثمالي" من الكفاءات المتميزة في العمل الميداني والإداري، حيث شغل مناصب عدة شهدت التطوير في جودة العمل، ومن أبرزها مديرًا لشعبة الضبط الإداري.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,268
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,895
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,993
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,749

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة