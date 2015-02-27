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رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

دعا الله أن يديم على القيادة مـوفور الصحة والعافية

رفع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد، وخروجه من المستشفى بحمد الله.

وسأل "القحطاني" الـمولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد مـوفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

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رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد
سبق

رفع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد، وخروجه من المستشفى بحمد الله.

وسأل "القحطاني" الـمولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد مـوفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
10:20 AM

رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

دعا الله أن يديم على القيادة مـوفور الصحة والعافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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رفع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد، وخروجه من المستشفى بحمد الله.

وسأل "القحطاني" الـمولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد مـوفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

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