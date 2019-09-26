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"سعود الطبية" تصدر كتابًا يحكي جهودها في مواجهة جائحة كورونا

بعنوان "المدينة الأم.. رحلة كفاح وقصة نجاح"

أصدرت مدينة الملك سعود الطبية، كتابًا يسلط الضوء على جهودها خلال جائحة "كوفيد 19"، تطرق إلى كل الجوانب الطبية والتمريضية والهندسية والإدارية والإعلامية.

وعنونت المدينة هذا الكتاب بـ"المدينة الأم.. رحلة كفاح وقصة نجاح"، مشيرة إلى أن صحة المواطنين والمقيمين على أرض هذا البلاد الطاهرة هي أولى اهتمامات قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- .

واشتمل الكتاب على تفصيل كامل في 194 صفحة، لكل ما قامت به مستشفياتها ومراكزها وإداراتها وأقسامها من أعمال حثيثة وبطولية خلال الجائحة، ومن إجراءات ساهمت في تنظيم عمل مميز للتغلب على جميع التحديات التي واجهتها، وتكاتف قياداتها باجتماعات يومية، لمناقشة جميع التفاصيل والملاحظات، والوقوف على كل الخدمات ومناقشتها والسعي إلى تقديمها على أكمل وجه.

وسخرت المدينة، إمكانياتها وجيشت طواقمها وتغلبت على الظروف، بالتزامن مع ما قدمته جميع القطاعات الصحية والأمنية وجميع قطاعات الدولة من جهود جبارة خلال الجائحة، الأمر الذي دعا للفخر بهذا الوطن وقيادته العظيمة –رعاها الله- وحققت العديد من الإنجازات الطبية خلال هذه الجائحة، مؤكدة أن أبناء وبنات المملكة قادرين على مواجهة كل التحديات بكل براعة واقتدار، بامتلاكهم قدرًا كبيرًا من المسؤولية، وإخلاصًا تجاه عملهم، وكان الهدف من الكتاب هو الاستفادة من الخبرات ومشاركة الخطط والإجراءات كمسؤولية وطنية.

وأتت كل هذه الجهود والخدمات، بعد أن أولت قيادة المملكة الرشيدة كل الاهتمام، وقدمت الدعم، والرعاية اللامحدودة، من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله-، بالإضافة إلى متابعة لمجريات الأمور من وزير الصحة، د.توفيق بن فوزان الربيعة، وتوجيهات دائمة من رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الرياض الصحي الأول، د.عبدالله بن سليمان العمرو، والرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، د.صالح بن عبدالله التميمي.

يذكر أن، هذا الكتاب كان بإشراف إدارة الجودة وسلامة المرضى، وعملت إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي على تصويره وإخراجه وإنتاجه، وبتعاون من جميع المستشفيات والمراكز والإدارات والأقسام في المدينة، بقيادة المدير العام التنفيذي، قائد مركز القيادة والتحكم، د.أحمد العنزي.

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"سعود الطبية" تصدر كتابًا يحكي جهودها في مواجهة جائحة كورونا
سبق

أصدرت مدينة الملك سعود الطبية، كتابًا يسلط الضوء على جهودها خلال جائحة "كوفيد 19"، تطرق إلى كل الجوانب الطبية والتمريضية والهندسية والإدارية والإعلامية.

وعنونت المدينة هذا الكتاب بـ"المدينة الأم.. رحلة كفاح وقصة نجاح"، مشيرة إلى أن صحة المواطنين والمقيمين على أرض هذا البلاد الطاهرة هي أولى اهتمامات قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- .

واشتمل الكتاب على تفصيل كامل في 194 صفحة، لكل ما قامت به مستشفياتها ومراكزها وإداراتها وأقسامها من أعمال حثيثة وبطولية خلال الجائحة، ومن إجراءات ساهمت في تنظيم عمل مميز للتغلب على جميع التحديات التي واجهتها، وتكاتف قياداتها باجتماعات يومية، لمناقشة جميع التفاصيل والملاحظات، والوقوف على كل الخدمات ومناقشتها والسعي إلى تقديمها على أكمل وجه.

وسخرت المدينة، إمكانياتها وجيشت طواقمها وتغلبت على الظروف، بالتزامن مع ما قدمته جميع القطاعات الصحية والأمنية وجميع قطاعات الدولة من جهود جبارة خلال الجائحة، الأمر الذي دعا للفخر بهذا الوطن وقيادته العظيمة –رعاها الله- وحققت العديد من الإنجازات الطبية خلال هذه الجائحة، مؤكدة أن أبناء وبنات المملكة قادرين على مواجهة كل التحديات بكل براعة واقتدار، بامتلاكهم قدرًا كبيرًا من المسؤولية، وإخلاصًا تجاه عملهم، وكان الهدف من الكتاب هو الاستفادة من الخبرات ومشاركة الخطط والإجراءات كمسؤولية وطنية.

وأتت كل هذه الجهود والخدمات، بعد أن أولت قيادة المملكة الرشيدة كل الاهتمام، وقدمت الدعم، والرعاية اللامحدودة، من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله-، بالإضافة إلى متابعة لمجريات الأمور من وزير الصحة، د.توفيق بن فوزان الربيعة، وتوجيهات دائمة من رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الرياض الصحي الأول، د.عبدالله بن سليمان العمرو، والرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، د.صالح بن عبدالله التميمي.

يذكر أن، هذا الكتاب كان بإشراف إدارة الجودة وسلامة المرضى، وعملت إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي على تصويره وإخراجه وإنتاجه، وبتعاون من جميع المستشفيات والمراكز والإدارات والأقسام في المدينة، بقيادة المدير العام التنفيذي، قائد مركز القيادة والتحكم، د.أحمد العنزي.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
07:33 PM

"سعود الطبية" تصدر كتابًا يحكي جهودها في مواجهة جائحة كورونا

بعنوان "المدينة الأم.. رحلة كفاح وقصة نجاح"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت مدينة الملك سعود الطبية، كتابًا يسلط الضوء على جهودها خلال جائحة "كوفيد 19"، تطرق إلى كل الجوانب الطبية والتمريضية والهندسية والإدارية والإعلامية.

وعنونت المدينة هذا الكتاب بـ"المدينة الأم.. رحلة كفاح وقصة نجاح"، مشيرة إلى أن صحة المواطنين والمقيمين على أرض هذا البلاد الطاهرة هي أولى اهتمامات قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- .

واشتمل الكتاب على تفصيل كامل في 194 صفحة، لكل ما قامت به مستشفياتها ومراكزها وإداراتها وأقسامها من أعمال حثيثة وبطولية خلال الجائحة، ومن إجراءات ساهمت في تنظيم عمل مميز للتغلب على جميع التحديات التي واجهتها، وتكاتف قياداتها باجتماعات يومية، لمناقشة جميع التفاصيل والملاحظات، والوقوف على كل الخدمات ومناقشتها والسعي إلى تقديمها على أكمل وجه.

وسخرت المدينة، إمكانياتها وجيشت طواقمها وتغلبت على الظروف، بالتزامن مع ما قدمته جميع القطاعات الصحية والأمنية وجميع قطاعات الدولة من جهود جبارة خلال الجائحة، الأمر الذي دعا للفخر بهذا الوطن وقيادته العظيمة –رعاها الله- وحققت العديد من الإنجازات الطبية خلال هذه الجائحة، مؤكدة أن أبناء وبنات المملكة قادرين على مواجهة كل التحديات بكل براعة واقتدار، بامتلاكهم قدرًا كبيرًا من المسؤولية، وإخلاصًا تجاه عملهم، وكان الهدف من الكتاب هو الاستفادة من الخبرات ومشاركة الخطط والإجراءات كمسؤولية وطنية.

وأتت كل هذه الجهود والخدمات، بعد أن أولت قيادة المملكة الرشيدة كل الاهتمام، وقدمت الدعم، والرعاية اللامحدودة، من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله-، بالإضافة إلى متابعة لمجريات الأمور من وزير الصحة، د.توفيق بن فوزان الربيعة، وتوجيهات دائمة من رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الرياض الصحي الأول، د.عبدالله بن سليمان العمرو، والرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، د.صالح بن عبدالله التميمي.

يذكر أن، هذا الكتاب كان بإشراف إدارة الجودة وسلامة المرضى، وعملت إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي على تصويره وإخراجه وإنتاجه، وبتعاون من جميع المستشفيات والمراكز والإدارات والأقسام في المدينة، بقيادة المدير العام التنفيذي، قائد مركز القيادة والتحكم، د.أحمد العنزي.

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