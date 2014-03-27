إدارة تطوير كرة القدم النسائية ولجنة الحكام تعقدان اجتماعهما الرابع مع الحكمات

عددهن 63 حكمة معتمدة

تواصل إدارة تطوير كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم تطوير الحكمات اللاتي تم اعتمادهن تحت مظلة الاتحاد، البالغ عددهن 63 حكمة، وذلك بالتعاون مع لجنة الحكام الرئيسية.



وعقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي اجتماعها الرابع مع الحكمات المعتمدات بقيادة نائب رئيس اللجنة يوسف ميرزا، والمحاضر عبدالمحسن الزويد، بالتعاون مع الحكمة الأردنية الدولية صابرين العبادي؛ لتنقل خبرتها وتجربتها في مجال التحكيم واللياقة البدنية.



وتم خلال الاجتماعات طرح ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة، إضافة إلى مراجعة قانون كرة القدم. كما شهدت الاجتماعات اختبارات فيديو، واختبارات في القانون، إضافة إلى محاضرات في اللياقة البدنية.