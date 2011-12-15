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"الرويسان".. أول سعودية تقصّ تذكرة حضور في صالة الملاك

بعدما جذبها ما يُنشر في حساب نادي الإبل عبر "تويتر"

تواكب حسابات نادي الإبل في مواقع التواصل الاجتماعي، فعاليات ومنافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقامة في الصياهد الجنوبية، شمال شرق العاصمة السعودية، عبر تغريدات تتضمن صوراً فوتوغرافية ومتحركة، ومقاطع فيديو ترصد جميع ما يحدث في المهرجان.

وشاهدت لمياء الرويسان وهي شابة سعودية تتابع حساب نادي الإبل على "تويتر"، ما ينشر من تغريدات عن المهرجان، وهو ما دفعها إلى الحضور برفقة والدتها إلى الصياهد، لتصبح أول سيدة تقصّ تذكرة في صالة عرض الملاك؛ لمشاهدة المنافسات عن قرب.

وقالت الشابة لمياء الرويسان: "هذه هي زيارتي الأولى للمهرجان، جاءت فكرتها بعد متابعتي لحساب نادي الإبل في "تويتر" وما ينشره من معلومات، وقد علمت أن اليوم يشهد عرض منافسات الفحل وإنتاجه في فئة الوضح التي أحبها وقررت المجيء لمشاهدتها".

وأضافت: "ما شاهدته من تنظيم واستقبال يفوق الخيال، وأنصح الجميع بزيارة المهرجان، وأشكر فهد بن فلاح بن حثلين رئيس نادي الإبل المشرف العام على المهرجان، على إتاحة الفرصة للنساء بالمشاركة".

من ناحيتها، قالت والدة لمياء: "مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة حقق أمنيتي بتخصيص شوط للنساء فقط، للمشاركة في فئة الفردي للون المغاتير، وهذا يشجع الكثير من السيدات على المشاركة في هذا الموروث".

وأضافت ما شاهدَتْه في وسائل الإعلام المختلفة عن أنشطة وفعاليات المهرجان، دفعها إلى اصطحاب ابنتها إليه والاستمتاع بعروضه، مقدمة شكرها إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على ما يقدمانه لخدمة الموروث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرويسان".. أول سعودية تقصّ تذكرة حضور في صالة الملاك
سبق

تواكب حسابات نادي الإبل في مواقع التواصل الاجتماعي، فعاليات ومنافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقامة في الصياهد الجنوبية، شمال شرق العاصمة السعودية، عبر تغريدات تتضمن صوراً فوتوغرافية ومتحركة، ومقاطع فيديو ترصد جميع ما يحدث في المهرجان.

وشاهدت لمياء الرويسان وهي شابة سعودية تتابع حساب نادي الإبل على "تويتر"، ما ينشر من تغريدات عن المهرجان، وهو ما دفعها إلى الحضور برفقة والدتها إلى الصياهد، لتصبح أول سيدة تقصّ تذكرة في صالة عرض الملاك؛ لمشاهدة المنافسات عن قرب.

وقالت الشابة لمياء الرويسان: "هذه هي زيارتي الأولى للمهرجان، جاءت فكرتها بعد متابعتي لحساب نادي الإبل في "تويتر" وما ينشره من معلومات، وقد علمت أن اليوم يشهد عرض منافسات الفحل وإنتاجه في فئة الوضح التي أحبها وقررت المجيء لمشاهدتها".

وأضافت: "ما شاهدته من تنظيم واستقبال يفوق الخيال، وأنصح الجميع بزيارة المهرجان، وأشكر فهد بن فلاح بن حثلين رئيس نادي الإبل المشرف العام على المهرجان، على إتاحة الفرصة للنساء بالمشاركة".

من ناحيتها، قالت والدة لمياء: "مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة حقق أمنيتي بتخصيص شوط للنساء فقط، للمشاركة في فئة الفردي للون المغاتير، وهذا يشجع الكثير من السيدات على المشاركة في هذا الموروث".

وأضافت ما شاهدَتْه في وسائل الإعلام المختلفة عن أنشطة وفعاليات المهرجان، دفعها إلى اصطحاب ابنتها إليه والاستمتاع بعروضه، مقدمة شكرها إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على ما يقدمانه لخدمة الموروث.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
03:24 PM

"الرويسان".. أول سعودية تقصّ تذكرة حضور في صالة الملاك

بعدما جذبها ما يُنشر في حساب نادي الإبل عبر "تويتر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواكب حسابات نادي الإبل في مواقع التواصل الاجتماعي، فعاليات ومنافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقامة في الصياهد الجنوبية، شمال شرق العاصمة السعودية، عبر تغريدات تتضمن صوراً فوتوغرافية ومتحركة، ومقاطع فيديو ترصد جميع ما يحدث في المهرجان.

وشاهدت لمياء الرويسان وهي شابة سعودية تتابع حساب نادي الإبل على "تويتر"، ما ينشر من تغريدات عن المهرجان، وهو ما دفعها إلى الحضور برفقة والدتها إلى الصياهد، لتصبح أول سيدة تقصّ تذكرة في صالة عرض الملاك؛ لمشاهدة المنافسات عن قرب.

وقالت الشابة لمياء الرويسان: "هذه هي زيارتي الأولى للمهرجان، جاءت فكرتها بعد متابعتي لحساب نادي الإبل في "تويتر" وما ينشره من معلومات، وقد علمت أن اليوم يشهد عرض منافسات الفحل وإنتاجه في فئة الوضح التي أحبها وقررت المجيء لمشاهدتها".

وأضافت: "ما شاهدته من تنظيم واستقبال يفوق الخيال، وأنصح الجميع بزيارة المهرجان، وأشكر فهد بن فلاح بن حثلين رئيس نادي الإبل المشرف العام على المهرجان، على إتاحة الفرصة للنساء بالمشاركة".

من ناحيتها، قالت والدة لمياء: "مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة حقق أمنيتي بتخصيص شوط للنساء فقط، للمشاركة في فئة الفردي للون المغاتير، وهذا يشجع الكثير من السيدات على المشاركة في هذا الموروث".

وأضافت ما شاهدَتْه في وسائل الإعلام المختلفة عن أنشطة وفعاليات المهرجان، دفعها إلى اصطحاب ابنتها إليه والاستمتاع بعروضه، مقدمة شكرها إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على ما يقدمانه لخدمة الموروث.

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