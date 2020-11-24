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اليونان تسجل 1388 إصابة جديدة بكورونا و84 حالة وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 93006 والوفيات 1714 شخصا

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 84 حالة وفاة.

وفى التفاصيل، أشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 93006 حالات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 1714 حالة وفاة.

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اليونان تسجل 1388 إصابة جديدة بكورونا و84 حالة وفاة
سبق

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 84 حالة وفاة.

وفى التفاصيل، أشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 93006 حالات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 1714 حالة وفاة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
12:19 AM

اليونان تسجل 1388 إصابة جديدة بكورونا و84 حالة وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 93006 والوفيات 1714 شخصا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أثينا
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سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 84 حالة وفاة.

وفى التفاصيل، أشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 93006 حالات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 1714 حالة وفاة.

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