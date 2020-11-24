اليونان تسجل 1388 إصابة جديدة بكورونا و84 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 93006 والوفيات 1714 شخصا
سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 84 حالة وفاة.
وفى التفاصيل، أشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 93006 حالات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 1714 حالة وفاة.
اليونان تسجل 1388 إصابة جديدة بكورونا و84 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-24
سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 84 حالة وفاة.
وفى التفاصيل، أشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 93006 حالات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 1714 حالة وفاة.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
12:19 AM
اليونان تسجل 1388 إصابة جديدة بكورونا و84 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 93006 والوفيات 1714 شخصا
سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 84 حالة وفاة.
وفى التفاصيل، أشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 93006 حالات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 1714 حالة وفاة.