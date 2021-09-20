النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. انطلاق أولى فعاليات هيئة الترفيه باليوم الوطني في  جدة

تحت شعار "الهمّة حتى القمّة"

انطلقت، اليوم، أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه، بمناسبة اليوم الوطني "89" للمملكة في محافظة جدة، تحت شعار "الهمّة حتى القمّة " التي أُقيمت بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وطريق الكورنيش.

وبدأت الفعاليات بالعرضة النجدية والفنون الشعبية لعددٍ من مناطق المملكة ثم مسيرة لعروض الأزياء التي تمثل الموروث السعودي الثقافي، إلى جانب عروض ومقطوعات موسيقية لأغانٍ وطنية بالمسرح الموسيقي.

كما اشتملت الفعاليات على شاشة العرض الحي وعربات متنقلة للطعام وورش عمل للأطفال؛ لمشاركتهم في الاحتفال بهذه المناسبة، واختتمت الفعاليات بالألعاب النارية التي أضاءت سماء الفعاليات، ونالت استحسان أهالي المحافظة وزوّارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور .. انطلاق أولى فعاليات هيئة الترفيه باليوم الوطني في  جدة
سبق

انطلقت، اليوم، أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه، بمناسبة اليوم الوطني "89" للمملكة في محافظة جدة، تحت شعار "الهمّة حتى القمّة " التي أُقيمت بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وطريق الكورنيش.

وبدأت الفعاليات بالعرضة النجدية والفنون الشعبية لعددٍ من مناطق المملكة ثم مسيرة لعروض الأزياء التي تمثل الموروث السعودي الثقافي، إلى جانب عروض ومقطوعات موسيقية لأغانٍ وطنية بالمسرح الموسيقي.

كما اشتملت الفعاليات على شاشة العرض الحي وعربات متنقلة للطعام وورش عمل للأطفال؛ لمشاركتهم في الاحتفال بهذه المناسبة، واختتمت الفعاليات بالألعاب النارية التي أضاءت سماء الفعاليات، ونالت استحسان أهالي المحافظة وزوّارها.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
12:54 PM

بالصور .. انطلاق أولى فعاليات هيئة الترفيه باليوم الوطني في  جدة

تحت شعار "الهمّة حتى القمّة"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
4
4,979

انطلقت، اليوم، أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه، بمناسبة اليوم الوطني "89" للمملكة في محافظة جدة، تحت شعار "الهمّة حتى القمّة " التي أُقيمت بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وطريق الكورنيش.

وبدأت الفعاليات بالعرضة النجدية والفنون الشعبية لعددٍ من مناطق المملكة ثم مسيرة لعروض الأزياء التي تمثل الموروث السعودي الثقافي، إلى جانب عروض ومقطوعات موسيقية لأغانٍ وطنية بالمسرح الموسيقي.

كما اشتملت الفعاليات على شاشة العرض الحي وعربات متنقلة للطعام وورش عمل للأطفال؛ لمشاركتهم في الاحتفال بهذه المناسبة، واختتمت الفعاليات بالألعاب النارية التي أضاءت سماء الفعاليات، ونالت استحسان أهالي المحافظة وزوّارها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,794
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,985
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,953
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,525

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة