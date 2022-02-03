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السماح بشراء مديونية القرض العقاري مع استمرار دعم الإسكان

بعد أن كان يسقط في السابق نظرًا لاختلاف نِسَب الفائدة

أتاحت بنوك تحويل القرض العقاري عن طريق شراء المديونية مع استمرار دعم وزارة الإسكان بعد أن كان يسقط في السابق نظرًا لاختلاف نِسَب الفائدة، الذي يعتمد عليه مقدار الدعم السكني للمستفيدين.

وقال الصندوق العقاري: حاليًا يمكن الاستفادة من نقل قرضك العقاري إلى بعض البنوك مع استمرار الدعم السكني للمستفيد.

وكان مستفيدو وزارة الإسكان يصطدمون بشرط إسقاط الدعم عند اللجوء للتحويل لبنك آخر يقدم عروضًا ونِسَب فائدة أقل عن طريق شراء مديونية القرض العقاري.

ويرى الكثير أن تعميم القرار على جميع البنوك وشركات التمويل العقارية سيخلق نوعًا من التنافس الذي سينعكس إيجابًا على المستفيدين بشكل رئيسي، مشيرين إلى أنه سيمنحهم خيارات عديدة لتخفيض الأقساط، وحرية التنقل بين البنوك بعد أن كان العميل مكبلاً بهذه الشروط لسنوات طويلة.

وبرنامج القرض العقاري المدعوم هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح لمبلغ يصل حتى 500.000 ريال، وتتمثل آلية عمل برنامج القرض العقاري المدعوم بمنح المستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة؛ إذ يتم تقديم مبلغ دعم شهري يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 % كحد أدنى و100 % كحد أعلى، ويُحوَّل المبلغ لحساب المستفيد مباشرة بعد سداده القسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

ويتميز القرض العقاري المدعوم بتقديم دعم بنسبة 100 % لأصحاب الدخل الشهري الذي يصل إلى 14.000 ريال سعودي (أساسي + بدل سكن) بعد خصم التأمينات أو معاشات التقاعد وما دون لتطبيق مبدأ خدمة الأشد حاجة، في حين تتفاوت نسبة الدعم لأصحاب الدخل الشهري الأعلى.

ويتيح القرض العقاري المدعوم خيارات عدة للعميل، منها برنامج القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل البناء الذاتي لشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، وتمويل برهن العقار.

الإسكان القرض العقاري الصندوق العقاري سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السماح بشراء مديونية القرض العقاري مع استمرار دعم الإسكان
سبق

أتاحت بنوك تحويل القرض العقاري عن طريق شراء المديونية مع استمرار دعم وزارة الإسكان بعد أن كان يسقط في السابق نظرًا لاختلاف نِسَب الفائدة، الذي يعتمد عليه مقدار الدعم السكني للمستفيدين.

وقال الصندوق العقاري: حاليًا يمكن الاستفادة من نقل قرضك العقاري إلى بعض البنوك مع استمرار الدعم السكني للمستفيد.

وكان مستفيدو وزارة الإسكان يصطدمون بشرط إسقاط الدعم عند اللجوء للتحويل لبنك آخر يقدم عروضًا ونِسَب فائدة أقل عن طريق شراء مديونية القرض العقاري.

ويرى الكثير أن تعميم القرار على جميع البنوك وشركات التمويل العقارية سيخلق نوعًا من التنافس الذي سينعكس إيجابًا على المستفيدين بشكل رئيسي، مشيرين إلى أنه سيمنحهم خيارات عديدة لتخفيض الأقساط، وحرية التنقل بين البنوك بعد أن كان العميل مكبلاً بهذه الشروط لسنوات طويلة.

وبرنامج القرض العقاري المدعوم هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح لمبلغ يصل حتى 500.000 ريال، وتتمثل آلية عمل برنامج القرض العقاري المدعوم بمنح المستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة؛ إذ يتم تقديم مبلغ دعم شهري يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 % كحد أدنى و100 % كحد أعلى، ويُحوَّل المبلغ لحساب المستفيد مباشرة بعد سداده القسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

ويتميز القرض العقاري المدعوم بتقديم دعم بنسبة 100 % لأصحاب الدخل الشهري الذي يصل إلى 14.000 ريال سعودي (أساسي + بدل سكن) بعد خصم التأمينات أو معاشات التقاعد وما دون لتطبيق مبدأ خدمة الأشد حاجة، في حين تتفاوت نسبة الدعم لأصحاب الدخل الشهري الأعلى.

ويتيح القرض العقاري المدعوم خيارات عدة للعميل، منها برنامج القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل البناء الذاتي لشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، وتمويل برهن العقار.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
01:25 AM

السماح بشراء مديونية القرض العقاري مع استمرار دعم الإسكان

بعد أن كان يسقط في السابق نظرًا لاختلاف نِسَب الفائدة

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قاسم الخبراني - الرياض
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أتاحت بنوك تحويل القرض العقاري عن طريق شراء المديونية مع استمرار دعم وزارة الإسكان بعد أن كان يسقط في السابق نظرًا لاختلاف نِسَب الفائدة، الذي يعتمد عليه مقدار الدعم السكني للمستفيدين.

وقال الصندوق العقاري: حاليًا يمكن الاستفادة من نقل قرضك العقاري إلى بعض البنوك مع استمرار الدعم السكني للمستفيد.

وكان مستفيدو وزارة الإسكان يصطدمون بشرط إسقاط الدعم عند اللجوء للتحويل لبنك آخر يقدم عروضًا ونِسَب فائدة أقل عن طريق شراء مديونية القرض العقاري.

ويرى الكثير أن تعميم القرار على جميع البنوك وشركات التمويل العقارية سيخلق نوعًا من التنافس الذي سينعكس إيجابًا على المستفيدين بشكل رئيسي، مشيرين إلى أنه سيمنحهم خيارات عديدة لتخفيض الأقساط، وحرية التنقل بين البنوك بعد أن كان العميل مكبلاً بهذه الشروط لسنوات طويلة.

وبرنامج القرض العقاري المدعوم هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح لمبلغ يصل حتى 500.000 ريال، وتتمثل آلية عمل برنامج القرض العقاري المدعوم بمنح المستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة؛ إذ يتم تقديم مبلغ دعم شهري يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 % كحد أدنى و100 % كحد أعلى، ويُحوَّل المبلغ لحساب المستفيد مباشرة بعد سداده القسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

ويتميز القرض العقاري المدعوم بتقديم دعم بنسبة 100 % لأصحاب الدخل الشهري الذي يصل إلى 14.000 ريال سعودي (أساسي + بدل سكن) بعد خصم التأمينات أو معاشات التقاعد وما دون لتطبيق مبدأ خدمة الأشد حاجة، في حين تتفاوت نسبة الدعم لأصحاب الدخل الشهري الأعلى.

ويتيح القرض العقاري المدعوم خيارات عدة للعميل، منها برنامج القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل البناء الذاتي لشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، وتمويل برهن العقار.

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