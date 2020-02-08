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بالفيديو.. عسكري  تايلاندي يقتل 12 ويحتجز 16 رهينة في مركز تجاري

قتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفرّ بواسطة سيارة جيش

قتل 12 شخصًا على الأقل، اليوم السبت، جراء إطلاق نار على يد عسكري تايلاندي في مدينة ناخون راتشاسيما في منطقة موانغ شمال شرق البلاد.


وأكدت الشرطة المحلية أنها لا تزال تبحث عن الرقيب جاكرابانت توما الذي سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة عسكرية من نوع "Humvee"، ليدخل لاحقًا إلى مركز "Terminal 21" التجاري حيث بدأ إطلاق النار المكثف على الحاضرين.


وطبقاً لوسائل إعلام تايلاندية، بأن الحادث أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة عدد كبير، حيث تحدثت التقارير عن عشرات الجرحى، مشيرة إلى أن مطلق النار نشر عدة صور وفيديوهات على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظات الهجوم.


وقال الجندي التايلاندي في أحد المنشورات وهو يرتدي خوذة وزيًا عسكريًا: "أنا تعبان، لم أعد أستطيع أن أحرك ساكني".


وذكرت مصادر مطلعة، أن العسكري يحتجز حاليًا 16 شخصًا كرهائن في الطابق الـ4 للمركز التجاري، فيما تنفذ الشرطة وقوات الأمن عملية خاصة لتحريرهم وتحييد المهاجم، طبقاً لـ (RT).

لمشاهدة الفيديو

تايلاند إطلاق نار عسكري تايلاندي

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بالفيديو.. عسكري  تايلاندي يقتل 12 ويحتجز 16 رهينة في مركز تجاري
سبق

قتل 12 شخصًا على الأقل، اليوم السبت، جراء إطلاق نار على يد عسكري تايلاندي في مدينة ناخون راتشاسيما في منطقة موانغ شمال شرق البلاد.


وأكدت الشرطة المحلية أنها لا تزال تبحث عن الرقيب جاكرابانت توما الذي سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة عسكرية من نوع "Humvee"، ليدخل لاحقًا إلى مركز "Terminal 21" التجاري حيث بدأ إطلاق النار المكثف على الحاضرين.


وطبقاً لوسائل إعلام تايلاندية، بأن الحادث أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة عدد كبير، حيث تحدثت التقارير عن عشرات الجرحى، مشيرة إلى أن مطلق النار نشر عدة صور وفيديوهات على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظات الهجوم.


وقال الجندي التايلاندي في أحد المنشورات وهو يرتدي خوذة وزيًا عسكريًا: "أنا تعبان، لم أعد أستطيع أن أحرك ساكني".


وذكرت مصادر مطلعة، أن العسكري يحتجز حاليًا 16 شخصًا كرهائن في الطابق الـ4 للمركز التجاري، فيما تنفذ الشرطة وقوات الأمن عملية خاصة لتحريرهم وتحييد المهاجم، طبقاً لـ (RT).

لمشاهدة الفيديو

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
04:40 PM

بالفيديو.. عسكري  تايلاندي يقتل 12 ويحتجز 16 رهينة في مركز تجاري

قتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفرّ بواسطة سيارة جيش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 12 شخصًا على الأقل، اليوم السبت، جراء إطلاق نار على يد عسكري تايلاندي في مدينة ناخون راتشاسيما في منطقة موانغ شمال شرق البلاد.


وأكدت الشرطة المحلية أنها لا تزال تبحث عن الرقيب جاكرابانت توما الذي سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة عسكرية من نوع "Humvee"، ليدخل لاحقًا إلى مركز "Terminal 21" التجاري حيث بدأ إطلاق النار المكثف على الحاضرين.


وطبقاً لوسائل إعلام تايلاندية، بأن الحادث أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة عدد كبير، حيث تحدثت التقارير عن عشرات الجرحى، مشيرة إلى أن مطلق النار نشر عدة صور وفيديوهات على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظات الهجوم.


وقال الجندي التايلاندي في أحد المنشورات وهو يرتدي خوذة وزيًا عسكريًا: "أنا تعبان، لم أعد أستطيع أن أحرك ساكني".


وذكرت مصادر مطلعة، أن العسكري يحتجز حاليًا 16 شخصًا كرهائن في الطابق الـ4 للمركز التجاري، فيما تنفذ الشرطة وقوات الأمن عملية خاصة لتحريرهم وتحييد المهاجم، طبقاً لـ (RT).

لمشاهدة الفيديو

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