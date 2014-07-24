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"الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا

قالت: اللقاح يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1247) حالة مؤكدة وتعافي (1160) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10742) حالة، منها (1383) حالة حرجة.
وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا، مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً أن اللقاح يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (515693) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (496810) حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8141) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا
سبق

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1247) حالة مؤكدة وتعافي (1160) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10742) حالة، منها (1383) حالة حرجة.
وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا، مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً أن اللقاح يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (515693) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (496810) حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8141) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
05:05 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
05:25 AM

"الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا

قالت: اللقاح يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,575

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1247) حالة مؤكدة وتعافي (1160) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10742) حالة، منها (1383) حالة حرجة.
وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا، مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً أن اللقاح يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (515693) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (496810) حالات.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8141) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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