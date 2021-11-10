العاصمة باريس تستضيف احتفالية اليوم العالمي للغة العربية

يُقام بمقر اليونسكو تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"

تنظِّم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يوم الجمعة 17 ديسمبر 2021م بمقر اليونسكو في باريس، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، والمندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين الذين سيتحدثون عن واقع اللغة العربية وتحدياتها ومستقبلها. وقد تم اختيار المحور الرئيس لهذا العام تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

وتأتي مشاركة المؤسسة بوصفها راعيًا وداعمًا للفعالية ضمن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكو في إطار استمرار إسهامات المؤسسة في تعزيز حضور اللغة العربية، وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية، ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب، ويوفر الممكنات للراغبين في تعلمها من غير الناطقين بها.

ويرعى البرنامج الاحتفالية والفعاليات المصاحبة ضمن ميزانيته التي يتم دعمها من المؤسسة بهدف تعزيز حضور اللغة العربية في اليونسكو؛ وهو ما حظي بإشادة وترحيب واسع من المهتمين الذين اعتبروا أن الدعم أسهم في استمرارية الفعالية بشكل دوري، ومنحها مزيدًا من الحضور والاهتمام على المستويات كافة، إضافة إلى أن هذا الدعم كان له دور رئيس باستمرار تعزيز التنوع اللغوي، سواء في مقر اليونسكو أو في مكاتبها الميدانية، ولاسيما في مجالَي الترجمة التحريرية والفورية.

ويأتي اختيار محور "اللغة العربية والتواصل الحضاري" لما تمثله اللغة العربية من عمق وقدرة على التفاعل والتأثير، وانعكاس ذلك على حفظ ونشر حضارة الإنسان وثقافته، وتعزيز التواصل والتعاون الإنساني عبر مختلف الحضارات.

وأشاد مهتمون ومختصون باللغة العربية بجهود المؤسسة، ودورها في تعزيز اللغة في المحافل والفعاليات الدولية، والإسهام في التواصل الحضاري ونشر الثقافة العربية في العالم، وزيادة حضورها واستخداماتها باليونسكو، وتوسيع دائرة المهتمين بتعلم اللغة، إضافة إلى تبني المؤسسة العديد من برامج الدعم الخاصة بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

يُذكر أن المؤسسة عملت على تطوير العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للغة العربية، وعقدت العديد من الورش واللقاءات خلال الدورات الماضية للاحتفالية.