الجيش اليمني يدمّر رتلًا عسكريًّا للانقلابيين بصعدة

مقتل وإصابة الكثير من عناصر الميليشيا بينهم قيادي بارز

دمرت قوات الجيش اليمني، اليوم رتلًا عسكريًّا تابعًا لميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية باقم بصعدة شمال اليمن.



وقال قائد محور آزال، العميد كنعان الأحصب: إن "قوات الجيش الوطني في محور آزال استطاعت استدراج رتل عسكري للميليشيا بعد محاولته الالتفاف والتسلل من ميسرة الجبهة بجبال "وعواع"، ووداي "الثعبان".



وأشار "الأحصب"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إلى أن عملية الاستدراج ونصب الكمائن أسفرت عن قتل وإصابة الكثير من عناصر الميليشيا، بينهم قيادي بارز.