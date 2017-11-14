النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يدمّر رتلًا عسكريًّا للانقلابيين بصعدة

مقتل وإصابة الكثير من عناصر الميليشيا بينهم قيادي بارز

دمرت قوات الجيش اليمني، اليوم رتلًا عسكريًّا تابعًا لميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية باقم بصعدة شمال اليمن.

وقال قائد محور آزال، العميد كنعان الأحصب: إن "قوات الجيش الوطني في محور آزال استطاعت استدراج رتل عسكري للميليشيا بعد محاولته الالتفاف والتسلل من ميسرة الجبهة بجبال "وعواع"، ووداي "الثعبان".

وأشار "الأحصب"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إلى أن عملية الاستدراج ونصب الكمائن أسفرت عن قتل وإصابة الكثير من عناصر الميليشيا، بينهم قيادي بارز.

الجيش اليمني ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يدمّر رتلًا عسكريًّا للانقلابيين بصعدة
سبق

دمرت قوات الجيش اليمني، اليوم رتلًا عسكريًّا تابعًا لميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية باقم بصعدة شمال اليمن.

وقال قائد محور آزال، العميد كنعان الأحصب: إن "قوات الجيش الوطني في محور آزال استطاعت استدراج رتل عسكري للميليشيا بعد محاولته الالتفاف والتسلل من ميسرة الجبهة بجبال "وعواع"، ووداي "الثعبان".

وأشار "الأحصب"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إلى أن عملية الاستدراج ونصب الكمائن أسفرت عن قتل وإصابة الكثير من عناصر الميليشيا، بينهم قيادي بارز.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
06:23 PM

الجيش اليمني يدمّر رتلًا عسكريًّا للانقلابيين بصعدة

مقتل وإصابة الكثير من عناصر الميليشيا بينهم قيادي بارز

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
269

دمرت قوات الجيش اليمني، اليوم رتلًا عسكريًّا تابعًا لميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية باقم بصعدة شمال اليمن.

وقال قائد محور آزال، العميد كنعان الأحصب: إن "قوات الجيش الوطني في محور آزال استطاعت استدراج رتل عسكري للميليشيا بعد محاولته الالتفاف والتسلل من ميسرة الجبهة بجبال "وعواع"، ووداي "الثعبان".

وأشار "الأحصب"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إلى أن عملية الاستدراج ونصب الكمائن أسفرت عن قتل وإصابة الكثير من عناصر الميليشيا، بينهم قيادي بارز.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,385
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,285
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,645
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,946

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة