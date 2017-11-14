"مدني حائل" يحذر من التقلبات الجوية المتوقعة

تتضمن هطول أمطار رعدية تستمر حتى يوم غد

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، مشيرة إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار رعدية تستمر حتى يوم غد.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي ضرورة ألا يخاطر الجميع أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى إتباع إرشادات السلامة ومتابعة مستجدات الحالة وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.