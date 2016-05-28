ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات أمريكية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-27
سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، مدعومة ببيانات أمريكية قوية حول عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة.
فقد صعد خام برنت 25 سنتاً إلى 69.12 دولاراً للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتاً إلى 66.55 دولاراً للبرميل.
27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
11:12 PM
ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات أمريكية
سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، مدعومة ببيانات أمريكية قوية حول عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة.
فقد صعد خام برنت 25 سنتاً إلى 69.12 دولاراً للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتاً إلى 66.55 دولاراً للبرميل.