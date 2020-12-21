النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برعاية وزير التعليم .. مكتب التربية العربي يكرّم الطلاب المتفوقين خليجيًا

الطالب "الحسين حافظ" من رجال ألمع حقق جائزة التفوق للمرحلة الثانوية

برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، نظّم مكتب التربية العربي لدول الخليج حفل جائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورتها الثالثة عشرة (عن بُعد).

وتفصيلاً، تُقام الجائزة بشكل سنوي بدعم من شركة المراعي، وتم فيها تكريم الطلبة المتفوقين دراسيًا في جميع المراحل الدراسية، وقد حقق الطالب الحسين حافظ من ثانوية الملك عبدالعزيز بتعليم رجال ألمع جائزة التفوق الدراسي للمرحلة الثانوية ممثلاً لوزارة التعليم، وقد حضر الطالب برفقة والده وقائد المدرسة لقاعة الاجتماعات بمكتب مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري ليشهدوا مراسم الاحتفاء عبر الاتصال المرئي.

وبارك مدير التعليم للطالب ووالده وأسرته ومدرسته الذين كانوا خلف تميزه ونجاحه لتحقيق هذا المنجز الذي يفخر به كل منسوبي ومنسوبات تعليم رجال ألمع، منوهًا بالدور الرائد لهذه الجائزة في تشجيع الناشئة وتعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل فيما بينهم بما يُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمكتب التربية العربي لدول الخليج ، مقدمًا شكره لكل من ساند الطالب في رحلته لتحقيق هذا المنجز من المعلمين وقائد المدرسة وأسرته المباركة وقسم التوجيه والإرشاد.

وكان مدير التعليم في وقتٍ سابق قد كرّم الطالب بمكتبه نظير تحقيقه للجائزة مشيدًا بجهوده ومثابرته وطموحه ومشجعًا له لمزيد من الإبداع والتميز لخدمة الوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
برعاية وزير التعليم .. مكتب التربية العربي يكرّم الطلاب المتفوقين خليجيًا
سبق

برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، نظّم مكتب التربية العربي لدول الخليج حفل جائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورتها الثالثة عشرة (عن بُعد).

وتفصيلاً، تُقام الجائزة بشكل سنوي بدعم من شركة المراعي، وتم فيها تكريم الطلبة المتفوقين دراسيًا في جميع المراحل الدراسية، وقد حقق الطالب الحسين حافظ من ثانوية الملك عبدالعزيز بتعليم رجال ألمع جائزة التفوق الدراسي للمرحلة الثانوية ممثلاً لوزارة التعليم، وقد حضر الطالب برفقة والده وقائد المدرسة لقاعة الاجتماعات بمكتب مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري ليشهدوا مراسم الاحتفاء عبر الاتصال المرئي.

وبارك مدير التعليم للطالب ووالده وأسرته ومدرسته الذين كانوا خلف تميزه ونجاحه لتحقيق هذا المنجز الذي يفخر به كل منسوبي ومنسوبات تعليم رجال ألمع، منوهًا بالدور الرائد لهذه الجائزة في تشجيع الناشئة وتعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل فيما بينهم بما يُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمكتب التربية العربي لدول الخليج ، مقدمًا شكره لكل من ساند الطالب في رحلته لتحقيق هذا المنجز من المعلمين وقائد المدرسة وأسرته المباركة وقسم التوجيه والإرشاد.

وكان مدير التعليم في وقتٍ سابق قد كرّم الطالب بمكتبه نظير تحقيقه للجائزة مشيدًا بجهوده ومثابرته وطموحه ومشجعًا له لمزيد من الإبداع والتميز لخدمة الوطن.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
10:48 PM

برعاية وزير التعليم .. مكتب التربية العربي يكرّم الطلاب المتفوقين خليجيًا

الطالب "الحسين حافظ" من رجال ألمع حقق جائزة التفوق للمرحلة الثانوية

A A A
فايع الزيادي - عسير
0
105

برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، نظّم مكتب التربية العربي لدول الخليج حفل جائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورتها الثالثة عشرة (عن بُعد).

وتفصيلاً، تُقام الجائزة بشكل سنوي بدعم من شركة المراعي، وتم فيها تكريم الطلبة المتفوقين دراسيًا في جميع المراحل الدراسية، وقد حقق الطالب الحسين حافظ من ثانوية الملك عبدالعزيز بتعليم رجال ألمع جائزة التفوق الدراسي للمرحلة الثانوية ممثلاً لوزارة التعليم، وقد حضر الطالب برفقة والده وقائد المدرسة لقاعة الاجتماعات بمكتب مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري ليشهدوا مراسم الاحتفاء عبر الاتصال المرئي.

وبارك مدير التعليم للطالب ووالده وأسرته ومدرسته الذين كانوا خلف تميزه ونجاحه لتحقيق هذا المنجز الذي يفخر به كل منسوبي ومنسوبات تعليم رجال ألمع، منوهًا بالدور الرائد لهذه الجائزة في تشجيع الناشئة وتعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل فيما بينهم بما يُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمكتب التربية العربي لدول الخليج ، مقدمًا شكره لكل من ساند الطالب في رحلته لتحقيق هذا المنجز من المعلمين وقائد المدرسة وأسرته المباركة وقسم التوجيه والإرشاد.

وكان مدير التعليم في وقتٍ سابق قد كرّم الطالب بمكتبه نظير تحقيقه للجائزة مشيدًا بجهوده ومثابرته وطموحه ومشجعًا له لمزيد من الإبداع والتميز لخدمة الوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,745
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,661
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,791
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,218

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة