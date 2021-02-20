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"الأسمري" ينال الدكتوراه من ماليزيا في تخصص الوسائط الإبداعية

منحت جامعة ملتميديا في ماليزيا المبتعث من وزارة التعليم منصور علي الأسمري درجة الدكتوراه في تخصص الوسائط الإبداعية في التعليم الإلكتروني. وكانت أطروحته بعنوان "تأثير الشبكات الاجتماعية في تطبيق التعلم الإلكتروني على دافعية التعليم لدى الطلبة الجامعيين في ماليزيا".

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"الأسمري" ينال الدكتوراه من ماليزيا في تخصص الوسائط الإبداعية
سبق

منحت جامعة ملتميديا في ماليزيا المبتعث من وزارة التعليم منصور علي الأسمري درجة الدكتوراه في تخصص الوسائط الإبداعية في التعليم الإلكتروني. وكانت أطروحته بعنوان "تأثير الشبكات الاجتماعية في تطبيق التعلم الإلكتروني على دافعية التعليم لدى الطلبة الجامعيين في ماليزيا".

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
12:31 AM

"الأسمري" ينال الدكتوراه من ماليزيا في تخصص الوسائط الإبداعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منحت جامعة ملتميديا في ماليزيا المبتعث من وزارة التعليم منصور علي الأسمري درجة الدكتوراه في تخصص الوسائط الإبداعية في التعليم الإلكتروني. وكانت أطروحته بعنوان "تأثير الشبكات الاجتماعية في تطبيق التعلم الإلكتروني على دافعية التعليم لدى الطلبة الجامعيين في ماليزيا".

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