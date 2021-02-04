اتحاد القدم يلزم الأندية بإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق المباريات

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن التشديد في تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وأوضح الاتحاد في تعميمه على ضرورة التقيد وإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشرة، وتقديم النتيجة موثّقة من مختبر معتمد لجميع المشاركين ورفعها إلى غرفة التحكم بجائحة كورونا بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد السعودي في تعميمه إلى أنه لن يُسمح لأي شخص بالمشاركة في المباريات ما لم يصل للغرفة حصول اللاعب على نتيجة الاختبار السلبية.