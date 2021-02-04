النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتحاد القدم يلزم الأندية بإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق المباريات

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن التشديد في تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وأوضح الاتحاد في تعميمه على ضرورة التقيد وإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشرة، وتقديم النتيجة موثّقة من مختبر معتمد لجميع المشاركين ورفعها إلى غرفة التحكم بجائحة كورونا بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد السعودي في تعميمه إلى أنه لن يُسمح لأي شخص بالمشاركة في المباريات ما لم يصل للغرفة حصول اللاعب على نتيجة الاختبار السلبية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اتحاد القدم يلزم الأندية بإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق المباريات
سبق

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن التشديد في تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وأوضح الاتحاد في تعميمه على ضرورة التقيد وإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشرة، وتقديم النتيجة موثّقة من مختبر معتمد لجميع المشاركين ورفعها إلى غرفة التحكم بجائحة كورونا بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد السعودي في تعميمه إلى أنه لن يُسمح لأي شخص بالمشاركة في المباريات ما لم يصل للغرفة حصول اللاعب على نتيجة الاختبار السلبية.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
05:23 PM

اتحاد القدم يلزم الأندية بإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق المباريات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
546

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن التشديد في تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وأوضح الاتحاد في تعميمه على ضرورة التقيد وإجراء اختبار PCR قبل 48 ساعة من انطلاق مباريات الجولة الثامنة عشرة، وتقديم النتيجة موثّقة من مختبر معتمد لجميع المشاركين ورفعها إلى غرفة التحكم بجائحة كورونا بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد السعودي في تعميمه إلى أنه لن يُسمح لأي شخص بالمشاركة في المباريات ما لم يصل للغرفة حصول اللاعب على نتيجة الاختبار السلبية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,831
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,314
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,394
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,210

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة