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ضبط 12 مليون حبة كبتاجون مخبأةً في إرسالية "كاكاو" وردت لميناء جدة

اكتُشفت أثناء الإجراءات الجمركية رغم إخفائها بطريقة فنية

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 12 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأةً في إرسالية "حبوب كاكاو" واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أن عملية الضبط تمّت بعد إخضاع إرسالية "الكاكاو" للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في الميناء، حيث عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخبأة داخل الإرسالية، وذلك بعد إخفائها بطريقة فنية ضمن حبوب الكاكاو.

وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتمّ بفضل الله القبض عليهم.

وكانت الهيئة قد أحبطت خلال أغسطس الماضي محاولتيْن لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، حيث تم في المحاولة الأولى ضبط أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاجون كانت مخبأةً في إرسالية "كاكاو"، فيما تمّ خلال المحاولة الثانية ضبط 1.6 مليون حبة مخبأةً داخل أرضية إحدى الشاحنات الواردة عبر الميناء.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقاً لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع، والعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بأشكالها وأنواعها كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 12 مليون حبة كبتاجون مخبأةً في إرسالية "كاكاو" وردت لميناء جدة
سبق

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 12 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأةً في إرسالية "حبوب كاكاو" واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أن عملية الضبط تمّت بعد إخضاع إرسالية "الكاكاو" للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في الميناء، حيث عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخبأة داخل الإرسالية، وذلك بعد إخفائها بطريقة فنية ضمن حبوب الكاكاو.

وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتمّ بفضل الله القبض عليهم.

وكانت الهيئة قد أحبطت خلال أغسطس الماضي محاولتيْن لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، حيث تم في المحاولة الأولى ضبط أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاجون كانت مخبأةً في إرسالية "كاكاو"، فيما تمّ خلال المحاولة الثانية ضبط 1.6 مليون حبة مخبأةً داخل أرضية إحدى الشاحنات الواردة عبر الميناء.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقاً لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع، والعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بأشكالها وأنواعها كافة.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
02:07 PM

ضبط 12 مليون حبة كبتاجون مخبأةً في إرسالية "كاكاو" وردت لميناء جدة

اكتُشفت أثناء الإجراءات الجمركية رغم إخفائها بطريقة فنية

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ذياب الشمري - الرياض
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8,290

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر من 12 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأةً في إرسالية "حبوب كاكاو" واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أن عملية الضبط تمّت بعد إخضاع إرسالية "الكاكاو" للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في الميناء، حيث عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخبأة داخل الإرسالية، وذلك بعد إخفائها بطريقة فنية ضمن حبوب الكاكاو.

وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتمّ بفضل الله القبض عليهم.

وكانت الهيئة قد أحبطت خلال أغسطس الماضي محاولتيْن لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، حيث تم في المحاولة الأولى ضبط أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاجون كانت مخبأةً في إرسالية "كاكاو"، فيما تمّ خلال المحاولة الثانية ضبط 1.6 مليون حبة مخبأةً داخل أرضية إحدى الشاحنات الواردة عبر الميناء.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة، وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقاً لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع، والعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بأشكالها وأنواعها كافة.

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