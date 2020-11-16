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أمين جدة يُصدر قرارات بتكليف وتدوير لرؤساء البلديات الفرعية

شملت تعيين وتكليف سيدتين.. في إطار تطوير "العمل البلدي"

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً إدارياً يتضمن تدوير وتكليفات جديدة لرؤساء البلديات الفرعية.

جاء ذلك ضمن استراتيجية الأمانة للاستفادة من الخبرات الوطنية الشابة المؤهلة في إدارة شؤون البلديات، وبهدف تطوير منظومة العمل البلدي في الأمانة.

وشملت القرارات تعيينات وتكليفات في نطاق بلديات الشمال والوسط والجنوب والشرق، حيث تضمنت تكليف كل من:

- قطاع بلديات الشمال: سامي أحمد العمري رئيساً لبلدية ذهبان الفرعية - راضي عاطي الصحفي رئيساً لبلدية ثول.

- قطاع بلديات الوسط: المهندس سعد محمد القحطاني رئيساً لبلدية الشرفية - عهود معاضة الشمراني رئيساً لبلدية الصفا الفرعية - هبة حسين البلوي رئيساً لبلدية العزيزية.

- قطاع بلديات الجنوب: المهندس سامي محمد إبراهيم ملا رئيساً لبلدية جدة التاريخية - المهندس أحمد علي الزهراني رئيساً لبلدية خزام – المهندس أحمد سراج شافعي رئيساً لبلدية الجنوب الفرعية - المهندس فيصل محمد المالكي رئيساً لبلدية المليساء.

- قطاع بلديات الشرق: خليل حمود الزهراني رئيساً لبلدية أبرق الرغامة - تركي علي الذروي رئيساً لبلدية بريمان - المهندس محمد جابر الزهراني رئيساً لبلدية طيبة الفرعية.

وقد تضمّنت قرارات أمين جدة تكليف المهندس عمرو عادل أمين حافظ مديراً لإدارة الإشراف على تنفيذ مواقف السيارات الاستثمارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين جدة يُصدر قرارات بتكليف وتدوير لرؤساء البلديات الفرعية
سبق

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً إدارياً يتضمن تدوير وتكليفات جديدة لرؤساء البلديات الفرعية.

جاء ذلك ضمن استراتيجية الأمانة للاستفادة من الخبرات الوطنية الشابة المؤهلة في إدارة شؤون البلديات، وبهدف تطوير منظومة العمل البلدي في الأمانة.

وشملت القرارات تعيينات وتكليفات في نطاق بلديات الشمال والوسط والجنوب والشرق، حيث تضمنت تكليف كل من:

- قطاع بلديات الشمال: سامي أحمد العمري رئيساً لبلدية ذهبان الفرعية - راضي عاطي الصحفي رئيساً لبلدية ثول.

- قطاع بلديات الوسط: المهندس سعد محمد القحطاني رئيساً لبلدية الشرفية - عهود معاضة الشمراني رئيساً لبلدية الصفا الفرعية - هبة حسين البلوي رئيساً لبلدية العزيزية.

- قطاع بلديات الجنوب: المهندس سامي محمد إبراهيم ملا رئيساً لبلدية جدة التاريخية - المهندس أحمد علي الزهراني رئيساً لبلدية خزام – المهندس أحمد سراج شافعي رئيساً لبلدية الجنوب الفرعية - المهندس فيصل محمد المالكي رئيساً لبلدية المليساء.

- قطاع بلديات الشرق: خليل حمود الزهراني رئيساً لبلدية أبرق الرغامة - تركي علي الذروي رئيساً لبلدية بريمان - المهندس محمد جابر الزهراني رئيساً لبلدية طيبة الفرعية.

وقد تضمّنت قرارات أمين جدة تكليف المهندس عمرو عادل أمين حافظ مديراً لإدارة الإشراف على تنفيذ مواقف السيارات الاستثمارية.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
03:23 PM

أمين جدة يُصدر قرارات بتكليف وتدوير لرؤساء البلديات الفرعية

شملت تعيين وتكليف سيدتين.. في إطار تطوير "العمل البلدي"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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1,618

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً إدارياً يتضمن تدوير وتكليفات جديدة لرؤساء البلديات الفرعية.

جاء ذلك ضمن استراتيجية الأمانة للاستفادة من الخبرات الوطنية الشابة المؤهلة في إدارة شؤون البلديات، وبهدف تطوير منظومة العمل البلدي في الأمانة.

وشملت القرارات تعيينات وتكليفات في نطاق بلديات الشمال والوسط والجنوب والشرق، حيث تضمنت تكليف كل من:

- قطاع بلديات الشمال: سامي أحمد العمري رئيساً لبلدية ذهبان الفرعية - راضي عاطي الصحفي رئيساً لبلدية ثول.

- قطاع بلديات الوسط: المهندس سعد محمد القحطاني رئيساً لبلدية الشرفية - عهود معاضة الشمراني رئيساً لبلدية الصفا الفرعية - هبة حسين البلوي رئيساً لبلدية العزيزية.

- قطاع بلديات الجنوب: المهندس سامي محمد إبراهيم ملا رئيساً لبلدية جدة التاريخية - المهندس أحمد علي الزهراني رئيساً لبلدية خزام – المهندس أحمد سراج شافعي رئيساً لبلدية الجنوب الفرعية - المهندس فيصل محمد المالكي رئيساً لبلدية المليساء.

- قطاع بلديات الشرق: خليل حمود الزهراني رئيساً لبلدية أبرق الرغامة - تركي علي الذروي رئيساً لبلدية بريمان - المهندس محمد جابر الزهراني رئيساً لبلدية طيبة الفرعية.

وقد تضمّنت قرارات أمين جدة تكليف المهندس عمرو عادل أمين حافظ مديراً لإدارة الإشراف على تنفيذ مواقف السيارات الاستثمارية.

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