وقالت الشرطة عبر فيسبوك وفق "الإمارات نيوز": "ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدمًا سلاحًا ناريًّا في مدينة العين، ويجري استكمال كل الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة".

الإمارات.. القبض على شاب قتل 3 من عائلته بسلاح ناري صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-26 ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل 3 أفراد من أسرته بسلاح ناري. ونشر الحساب الرسمي لشرطة أبو ظبي، خبر عملية القبض دون تفاصيل إضافية. وقالت الشرطة عبر فيسبوك وفق "الإمارات نيوز": "ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدمًا سلاحًا ناريًّا في مدينة العين، ويجري استكمال كل الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة".

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 09:21 AM

الإمارات.. القبض على شاب قتل 3 من عائلته بسلاح ناري يجري استكمال كل الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة





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ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل 3 أفراد من أسرته بسلاح ناري.

ونشر الحساب الرسمي لشرطة أبو ظبي، خبر عملية القبض دون تفاصيل إضافية.

وقالت الشرطة عبر فيسبوك وفق "الإمارات نيوز": "ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدمًا سلاحًا ناريًّا في مدينة العين، ويجري استكمال كل الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة".