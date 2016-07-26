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الإمارات.. القبض على شاب قتل 3 من عائلته بسلاح ناري

يجري استكمال كل الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة

ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل 3 أفراد من أسرته بسلاح ناري.

ونشر الحساب الرسمي لشرطة أبو ظبي، خبر عملية القبض دون تفاصيل إضافية.

وقالت الشرطة عبر فيسبوك وفق "الإمارات نيوز": "ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدمًا سلاحًا ناريًّا في مدينة العين، ويجري استكمال كل الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة".

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الإمارات.. القبض على شاب قتل 3 من عائلته بسلاح ناري
سبق

ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل 3 أفراد من أسرته بسلاح ناري.

ونشر الحساب الرسمي لشرطة أبو ظبي، خبر عملية القبض دون تفاصيل إضافية.

وقالت الشرطة عبر فيسبوك وفق "الإمارات نيوز": "ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدمًا سلاحًا ناريًّا في مدينة العين، ويجري استكمال كل الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة".

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
09:21 AM

الإمارات.. القبض على شاب قتل 3 من عائلته بسلاح ناري

يجري استكمال كل الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل 3 أفراد من أسرته بسلاح ناري.

ونشر الحساب الرسمي لشرطة أبو ظبي، خبر عملية القبض دون تفاصيل إضافية.

وقالت الشرطة عبر فيسبوك وفق "الإمارات نيوز": "ألقت شرطة أبو ظبي القبض على شاب قتل ثلاثة أفراد من أسرته مستخدمًا سلاحًا ناريًّا في مدينة العين، ويجري استكمال كل الإجراءات لإحالة المتهم إلى النيابة العامة".

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