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بعد النجاح الهائل للنسخة الحالية.. ولي العهد يوجه بإقامة مؤتمر"LEAP" سنويًا

وزير الاتصالات يوجّه الشكر لكل من ساهم في هذا الحدث التقني التاريخي

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع توجيهًا بإقامة مؤتمر LEAP سنوياً.

وجاء هذا التوجيه عقب بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في نسخته الحالية.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحه عبر حسابه على موقع"تويتر": "بعد النجاح الساحق لمؤتمر ليب بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد الذي جعل المملكة العاصمة التقنية والرقمية للمنطقة بدون منازع، وجه سمو سيدي أدام الله عزه بأن يكون مؤتمر ليب مؤتمرًا سنويا.

وأضاف "السواحه": نراكم بحول الله في "ليب 2023".. شكرًا من القلب لكل من ساهم في هذا الحدث التقني التاريخي.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤتمر LEAP التقني الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد النجاح الهائل للنسخة الحالية.. ولي العهد يوجه بإقامة مؤتمر"LEAP" سنويًا
سبق

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع توجيهًا بإقامة مؤتمر LEAP سنوياً.

وجاء هذا التوجيه عقب بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في نسخته الحالية.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحه عبر حسابه على موقع"تويتر": "بعد النجاح الساحق لمؤتمر ليب بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد الذي جعل المملكة العاصمة التقنية والرقمية للمنطقة بدون منازع، وجه سمو سيدي أدام الله عزه بأن يكون مؤتمر ليب مؤتمرًا سنويا.

وأضاف "السواحه": نراكم بحول الله في "ليب 2023".. شكرًا من القلب لكل من ساهم في هذا الحدث التقني التاريخي.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
05:02 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
08:37 PM

بعد النجاح الهائل للنسخة الحالية.. ولي العهد يوجه بإقامة مؤتمر"LEAP" سنويًا

وزير الاتصالات يوجّه الشكر لكل من ساهم في هذا الحدث التقني التاريخي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع توجيهًا بإقامة مؤتمر LEAP سنوياً.

وجاء هذا التوجيه عقب بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في نسخته الحالية.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحه عبر حسابه على موقع"تويتر": "بعد النجاح الساحق لمؤتمر ليب بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد الذي جعل المملكة العاصمة التقنية والرقمية للمنطقة بدون منازع، وجه سمو سيدي أدام الله عزه بأن يكون مؤتمر ليب مؤتمرًا سنويا.

وأضاف "السواحه": نراكم بحول الله في "ليب 2023".. شكرًا من القلب لكل من ساهم في هذا الحدث التقني التاريخي.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,538
142 مليون ..

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