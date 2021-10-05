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بمناورة وفحوصات.. الأخضر يواصل تحضيراته لموقعة اليابان

تمارين خاصة تجهز "الحسن"

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية"، لمواجهة منتخب اليابان ،الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها أجرى المدير الفني "إيرقي رينارد" مناورة تكتيكية على كامل الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

فيما واصل اللاعب "علي الحسن" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم "الأخضر"، غداً الأربعاء، استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الثامنة مساء على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة ثانية أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي مساء اليوم فحص فايروس كوفيد19- تطبيقاً للتعليمات الطبية الخاصة بالمباريات الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمناورة وفحوصات.. الأخضر يواصل تحضيراته لموقعة اليابان
سبق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية"، لمواجهة منتخب اليابان ،الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها أجرى المدير الفني "إيرقي رينارد" مناورة تكتيكية على كامل الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

فيما واصل اللاعب "علي الحسن" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم "الأخضر"، غداً الأربعاء، استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الثامنة مساء على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة ثانية أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي مساء اليوم فحص فايروس كوفيد19- تطبيقاً للتعليمات الطبية الخاصة بالمباريات الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
11:40 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
01:58 AM

بمناورة وفحوصات.. الأخضر يواصل تحضيراته لموقعة اليابان

تمارين خاصة تجهز "الحسن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية"، لمواجهة منتخب اليابان ،الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها أجرى المدير الفني "إيرقي رينارد" مناورة تكتيكية على كامل الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

فيما واصل اللاعب "علي الحسن" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم "الأخضر"، غداً الأربعاء، استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الثامنة مساء على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة ثانية أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي مساء اليوم فحص فايروس كوفيد19- تطبيقاً للتعليمات الطبية الخاصة بالمباريات الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

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