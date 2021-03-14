وبحسب موقع "واف" الإخباري العماني، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات العمانية، حظر تطبيق الدردشة الصوتية "كلوب هاوس"؛ لعدم حصوله على ترخيص من الهيئة؛ على اعتبار أن جميع التطبيقات المعنية بالاتصالات أو استخدامات الاتصال المرئي عبر الإنترنت، يجب أن "تحصل على تصريح من الهيئة".

وتَصَدّر وسم "#عمان_تحظر_كلوب_هاوس" الترند في عمان؛ حيث يؤكد المغردون توقف كلوب هاوس بشكل تام ومفاجئ.

حظرت هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان اليوم الأحد، تطبيق "كلوب هاوس".

دون ترخيص.. عمان تحظر تطبيق "كلوب هاوس" خالد علي سبق 2021-03-14 حظرت هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان اليوم الأحد، تطبيق "كلوب هاوس". وتَصَدّر وسم "#عمان_تحظر_كلوب_هاوس" الترند في عمان؛ حيث يؤكد المغردون توقف كلوب هاوس بشكل تام ومفاجئ. وبحسب موقع "واف" الإخباري العماني، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات العمانية، حظر تطبيق الدردشة الصوتية "كلوب هاوس"؛ لعدم حصوله على ترخيص من الهيئة؛ على اعتبار أن جميع التطبيقات المعنية بالاتصالات أو استخدامات الاتصال المرئي عبر الإنترنت، يجب أن "تحصل على تصريح من الهيئة".

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442 01:59 PM

دون ترخيص.. عمان تحظر تطبيق "كلوب هاوس" توقف بشكل تام ومفاجئ مع كل المستخدمين





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حظرت هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان اليوم الأحد، تطبيق "كلوب هاوس".

وتَصَدّر وسم "#عمان_تحظر_كلوب_هاوس" الترند في عمان؛ حيث يؤكد المغردون توقف كلوب هاوس بشكل تام ومفاجئ.

وبحسب موقع "واف" الإخباري العماني، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات العمانية، حظر تطبيق الدردشة الصوتية "كلوب هاوس"؛ لعدم حصوله على ترخيص من الهيئة؛ على اعتبار أن جميع التطبيقات المعنية بالاتصالات أو استخدامات الاتصال المرئي عبر الإنترنت، يجب أن "تحصل على تصريح من الهيئة".