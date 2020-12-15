الهلال .. "البليهي" مصاب و"الوطيان" ينتظم في التأهيلي

الفريق يكثف تدريباته لمواجهة الفتح

تعرض مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال علي البليهي إلى إصابة في العضلة الخلفية، حيث وجد في العيادة الطبية بمقر النادي، اليوم الثلاثاء.

ميدانيًا واصل الهلال تدريباته تحضيرًا لمواجهة نظيره الفتح، الخميس المقبل، في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وكان حارس مرمى الهلال حبيب الوطيان قد أدى تدريبات لياقية بالكرة ضمن برنامجه التأهيلي قبل العودة لمشاركة الفريق - رسميًا -.