النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مجلس الوزراء يقر ميزانية 2021: النفقات 990 مليارًا والإيرادات 849 مليار ريال

الهلال .. "البليهي" مصاب و"الوطيان" ينتظم في التأهيلي

الفريق يكثف تدريباته لمواجهة الفتح

تعرض مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال علي البليهي إلى إصابة في العضلة الخلفية، حيث وجد في العيادة الطبية بمقر النادي، اليوم الثلاثاء.

ميدانيًا واصل الهلال تدريباته تحضيرًا لمواجهة نظيره الفتح، الخميس المقبل، في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وكان حارس مرمى الهلال حبيب الوطيان قد أدى تدريبات لياقية بالكرة ضمن برنامجه التأهيلي قبل العودة لمشاركة الفريق - رسميًا -.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال .. "البليهي" مصاب و"الوطيان" ينتظم في التأهيلي
سبق

تعرض مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال علي البليهي إلى إصابة في العضلة الخلفية، حيث وجد في العيادة الطبية بمقر النادي، اليوم الثلاثاء.

ميدانيًا واصل الهلال تدريباته تحضيرًا لمواجهة نظيره الفتح، الخميس المقبل، في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وكان حارس مرمى الهلال حبيب الوطيان قد أدى تدريبات لياقية بالكرة ضمن برنامجه التأهيلي قبل العودة لمشاركة الفريق - رسميًا -.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
09:19 PM

الهلال .. "البليهي" مصاب و"الوطيان" ينتظم في التأهيلي

الفريق يكثف تدريباته لمواجهة الفتح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
960

تعرض مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الهلال علي البليهي إلى إصابة في العضلة الخلفية، حيث وجد في العيادة الطبية بمقر النادي، اليوم الثلاثاء.

ميدانيًا واصل الهلال تدريباته تحضيرًا لمواجهة نظيره الفتح، الخميس المقبل، في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وكان حارس مرمى الهلال حبيب الوطيان قد أدى تدريبات لياقية بالكرة ضمن برنامجه التأهيلي قبل العودة لمشاركة الفريق - رسميًا -.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,573
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,579
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,056

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة